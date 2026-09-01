La tecnología y la transformación digital se convirtieron en el principal desafío interno para las empresas mexicanas hacia los próximos tres años, en un contexto en el que la inteligencia artificial dejó de ser sólo una herramienta de experimentación para convertirse en una apuesta que los corporativos comienzan a medir por su impacto económico.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio “Desafíos y Tendencias para las empresas de México y Latinoamérica 2026”, elaborado por EY, que recoge la opinión de 1,988 ejecutivos, directores y miembros de la alta dirección de 18 países de la región, incluidos 367 participantes en México.

El estudio, realizado entre febrero y marzo de 2026, muestra que la tecnología y la transformación digital ocupan el primer lugar entre los desafíos internos que las compañías mexicanas deberán enfrentar durante los siguientes tres años, seguidas por el crecimiento de la participación de mercado y la estrategia y transformación del negocio.

El reto tecnológico, sin embargo, no se limita a comprar nuevas plataformas. Para las empresas mexicanas, el principal desafío dentro de esta transformación es la implementación e integración de sistemas y tecnología, seguido por la definición de estrategias e iniciativas de transformación y por la construcción de una cultura digital que permita desarrollar habilidades y gestionar el cambio.

“Las empresas compran estas plataformas y estos softwares y no los despliegan con todo el potencial que requiere o que puede tener la plataforma. Entonces, es como comprarte un Ferrari y estacionarlo en el sótano cinco”, explicó Francisco Olivares, socio líder de mercados de EY México, al presentar los resultados.

La paradoja digital: más tecnología, más importancia del talento

El avance tecnológico está abriendo una paradoja para las compañías: mientras más herramientas digitales e inteligencia artificial incorporan, mayor es la necesidad de contar con personas capaces de utilizarlas y transformar esos recursos en resultados.

Gustavo Redondo, socio de people consulting de EY México, señaló que el componente humano está ganando relevancia dentro de las prioridades empresariales y advirtió que la cultura puede determinar el éxito o fracaso de los procesos de transformación.

“La cultura es el terreno donde se gana o se pierde la transformación”, afirmó.

En México, el 42% de las empresas identifica la cultura como un desafío, mientras que sólo el 22% da prioridad a la formación y desarrollo de nuevas habilidades, frente al 31% en Latinoamérica. El liderazgo también aparece rezagado: 15% de las empresas mexicanas lo identifica como una prioridad, contra 29% en la región.

Para EY, esto implica que atraer talento ya no es suficiente. La competencia por las capacidades digitales se está trasladando hacia la retención y desarrollo de los empleados capaces de acompañar la transformación.

“La tecnología amplía las capacidades de las organizaciones, pero son las personas quienes están siendo el factor diferencial”, sostuvo Redondo.

De experimentar con IA a exigir resultados

La inteligencia artificial es la tecnología dominante en la agenda estratégica de las empresas mexicanas y latinoamericanas, pero la conversación corporativa comienza a cambiar.

De acuerdo con Jaume Sués, socio líder de tecnologías emergentes para el sector de servicios financieros de EY Latinoamérica, las compañías están pasando de una primera etapa enfocada en aprender y experimentar con IA hacia otra en la que exigen casos de negocio, escalabilidad y resultados cuantificables.

“Hemos pasado de unos trimestres en el que el principal objetivo era la adopción de inteligencia artificial, aprender con inteligencia artificial, explorar oportunidades, ahora las empresas ya exigen resultados medibles a inteligencia artificial y diseños que sean escalables”, explicó.

En este escenario, EY observa un interés creciente en México por los agentes inteligentes y los sistemas autónomos. El desafío, sin embargo, no estaría tanto en la tecnología como en establecer mecanismos de control, responsabilidades y criterios de inteligencia artificial responsable antes de llevar estas herramientas a una escala mayor.

La consultora también identifica un cambio en la forma en que las compañías evalúan el gasto en IA. A medida que aumenta su uso, comienzan a cobrar relevancia los costos de licenciamiento y consumo, al grado de que empresas que están escalando estas herramientas ya solicitan esquemas de gestión de costos de IA.

“Las empresas que ya están escalando con inteligencia artificial nos están pidiendo programas de FinOps for AI, es decir, cómo eficiento el coste de los tokens después de que su uso sistemáticamente me dé beneficios”, señaló Sués.

Hacer más con menos

El avance de la tecnología tampoco significa necesariamente que las empresas estén buscando reducir sus plantillas. Una de las tendencias que identifica EY es el uso de herramientas digitales e IA para liberar a los trabajadores de tareas repetitivas y destinar una mayor proporción de su tiempo a actividades estratégicas.

“Muchas veces más que ahorrar costos quieren ver cómo hacer más con menos”, explicó Olivares durante la sesión.

El cambio también responde a un consumidor que demanda mayor conveniencia, personalización y velocidad. De acuerdo con Sués, 80% de los mexicanos espera respuestas inmediatas y adecuadas de las empresas de servicios a través de canales digitales, lo que está elevando la presión sobre las compañías tradicionales frente a nuevos jugadores digitales.

Así, la apuesta tecnológica empieza a medirse menos por la cantidad de herramientas incorporadas y más por su capacidad para generar productividad, mejorar la experiencia del cliente y elevar la competitividad.

El desafío para las empresas mexicanas será cerrar esa brecha: transformar la experimentación tecnológica en resultados de negocio, mientras desarrollan el talento y la cultura necesarios para que la tecnología realmente sea adoptada dentro de las organizaciones.

“Yo no conozco ninguna empresa que ya tenga inteligencia artificial en todas las áreas y funcionando de muy buena forma. Lo que sí tenemos son empresas que están haciendo pruebas y testings por todos lados”, resumió Olivares.