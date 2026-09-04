Se aproxima un diluvio histórico este viernes 4 y sábado 5 de septiembre: lluvias intensas, posibles granizadas y rachas de viento en estas zonas del país. (Imagende un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

Un escenario meteorológico complejo impactará sobre diversas regiones de México durante este viernes 4 y sábado 5 de septiembre de 2026. La combinación del huracán Marie en el océano Pacífico, el monzón mexicano sobre el noroeste y la onda tropical número 36 sobre el occidente dejará precipitaciones de gran intensidad, ráfagas de viento, oleaje elevado y caída de granizo en múltiples entidades.

En paralelo, prevalecerá un ambiente muy caluroso a caluroso en el norte y zonas costeras, manteniendo la onda de calor activa en sectores de Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Dónde lloverá más fuerte este viernes 4 de septiembre?

Las precipitaciones más severas del día se concentrarán en el oriente y sureste del país. Se anticipan lluvias puntuales intensas, con acumulados estimados entre 75 y 150 milímetros, en el sur de Veracruz, este de Oaxaca, norte, centro y oeste de Chiapas, y en el oeste y sur de Tabasco.

Por su parte, la extensa circulación del huracán Marie, ubicado al suroeste de las costas de Baja California Sur, reforzará la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en el centro y sur de dicha península. Condiciones de similar intensidad se registrarán en el norte, oeste y suroeste de Chihuahua, el oeste y noroeste de Durango, el norte, centro y sur de Sinaloa, y en el norte y costa de Nayarit.

Asimismo, se prevén chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla, Campeche y Yucatán. Varios de estos eventos podrían estar acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el centro y sureste del país.

Se aproxima un diluvio histórico este viernes 4 y sábado 5 de septiembre: lluvias intensas, posibles granizadas y rachas de viento en estas zonas del país SMN

¿Cómo estarán el viento y el oleaje en las costas?

El paso del huracán Marie provocará rachas de viento de 50 a 70 km/h en Baja California Sur, acompañadas de oleaje elevado que alcanzará entre 3,0 y 4,0 metros de altura en sus costas. En el golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se registrarán ráfagas de 40 a 60 km/h.

Adicionalmente, se espera mar de fondo con olas de 1,5 a 2,5 metros en la franja costera de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como oleaje de esa misma altura en el litoral occidental de Baja California, Oaxaca y Chiapas.

¿Qué zonas mantendrán temperaturas extremas y cuáles tendrán frío?

El calor extremo no cederá en la franja norte del territorio nacional. Se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 °C en el noreste de Baja California, oeste de Sonora, noreste de Chihuahua, norte y centro de Sinaloa, noreste de Coahuila, norte y este de Nuevo León, y el oeste y centro de Tamaulipas. Las marcas de 35 a 40 °C se extenderán por más de quince estados, incluyendo la península de Yucatán y el litoral del Pacífico.

En contraste, durante la madrugada del sábado se registrará un marcado descenso térmico en áreas elevadas. Se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿Cómo seguirá el tiempo durante el sábado 5 de septiembre?

Durante el sábado, el huracán Marie continuará desplazándose lentamente al suroeste de Baja California Sur. Sus desprendimientos nubosos mantendrán el oleaje de 2,5 a 3,5 metros en dicha península y favorecerán lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en el norte y centro de Sinaloa, oeste de Tamaulipas, sur de Tabasco y en el norte y oeste de Chiapas.

También se esperan lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en áreas de Chihuahua, Nuevo León, Durango, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Campeche. Dado el volumen de agua previsto, los organismos meteorológicos advierten sobre el riesgo de incremento en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.