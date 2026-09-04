Iván Cabanas, mecánico: “Cuando la ventanilla no baja, le damos al botón de cerrar y aguantamos cinco segundos”

El fallo en los vidrios eléctricos es una de las averías más molestas y frecuentes en los coches modernos. De repente, la ventanilla del coche no sube o baja de forma automática con un solo toque, causando inconvenientes al conductor.

Ante esta situación, el mecánico Iván Cabanas, popular en TikTok como Motortips, ha compartido una solución rápida para resetear el sistema confort del vehículo. Si buscas cómo arreglar la ventanilla del coche cuando falla, existe un truco sencillo para recalibrar el mecanismo en cuestión de segundos sin necesidad de pasar por el taller mecánico ni gastar dinero.

Iván Cabanas, mecánico: “Cuando la ventanilla no baja, le damos al botón de cerrar y aguantamos cinco segundos” Grok IA

¿Cómo arreglar la ventanilla del coche cuando no funciona el modo automático?

El mantenimiento de los cristales eléctricos es clave para la comodidad al conducir. Según explicó el mecánico Iván Cabanas en un vídeo publicado originalmente en su cuenta de TikTok (@motortips_), solucionar esta falla no requiere herramientas complejas ni conocimientos avanzados de mecánica del automóvil.

Cabanas comenzó bromeando en su contenido al afirmar: “Me parece fatal que todavía tenga que explicarte esto”. Acto seguido, el especialista detalló el procedimiento paso a paso para devolver la funcionalidad automática al cristal de la puerta.

“Si la ventanilla de tu coche dejó de bajar de forma automática y también de subir de forma automática, la manera de solucionar esto es la siguiente. Cierra por completo tu ventanilla. Una vez esté cerrada por completo, le vamos a dar a volver a cerrar. Y vamos a aguantar 5 segundos”, sostuvo.

Durante la misma explicación en vídeo, el mecánico matizó el tiempo exacto necesario para completar la calibración: “Con tres basta en realidad. Soltamos y ahora debería de bajar de forma automática y también subir de forma automática”.

¿En qué coches funciona el truco del mecánico Iván Cabanas?

No todos los automóviles responden de la misma manera a este reseteo manual. Tal como aclaró Iván Cabanas, este truco requiere una característica específica en el equipamiento del vehículo: “Y esto vale para la mayoría de coches, pero tienen que tener de serie el sistema confort integrado en los cristales”.

Esta función, conocida también como modo “one-touch” o respuesta a un solo pulso en la botonera de la puerta, está presente en la inmensa mayoría de los turismos comercializados por fabricantes como Grupo Volkswagen (VW, SEAT, Audi), Stellantis (Peugeot, Citroën), BMW, Toyota o Renault.

Iván Cabanas, mecánico: “Cuando la ventanilla no baja, le damos al botón de cerrar y aguantamos cinco segundos” @motortips_ / TikTok

¿Por qué se desconfigura la ventanilla automática del vehículo?

Como señalan diversos manuales de usuario oficiales de los fabricantes de automóviles y guías de mantenimiento automotriz, la pérdida de la función confort suele deberse a pequeñas interrupciones en la corriente eléctrica. Las causas más habituales incluyen:

Desconexión de la batería : al cambiar la batería del coche o desconectar sus bornes, la unidad de control del módulo de la puerta (Door Control Unit) pierde la memoria volátil.

Caídas de tensión : bajones imprevistos en la fuerza de la batería del auto.

Pérdida de topes y sistema antipinzamiento: la centralita del coche olvida la posición milimétrica exacta donde finaliza el recorrido del cristal y deshabilita por seguridad el sistema antipinzamiento (Anti-pinch).

¿Qué hacer si la ventanilla del coche sigue sin bajar tras el procedimiento?

Si después de aguantar el botón presionado durante tres a cinco segundos el problema persiste, el mecánico podría tratarse de una avería técnica mayor:

Fallo en el motor de los cristales o fusibles : si el sistema no emite ningún sonido al pulsar la botonera.

Rotura del cable metálico o guías : ruido de rascado o bloqueo mecánico interno en la puerta.

Deterioro en la botonera: desgaste en los contactos eléctricos del interruptor.

En este escenario, se desaconseja forzar los cristales manualmente o desmontar el panel de la puerta sin experiencia previa, ya que podría agravarse la avería y encarecer la factura final. Ante la duda, la recomendación es acudir a un taller mecánico de confianza.