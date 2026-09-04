En esta noticia Jalisco traza el camino

La industria de semiconductores y equipo de cómputo empieza a robarse los reflectores en México, con crecimientos acelerados en las exportaciones en los últimos 12 meses, pero UBS advierte que el impacto del crecimiento del sector en la economía todavía no alcanza todo su potencial.

Intel Jalisco

Por una parte, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, aseguró en una reunión con Marcelo Ebrard, que el mundo atraviesa por una nueva revolución industrial liderada por la Inteligencia Artificial y que México está en el corazón de esta revolución.

La empresa más valiosa del mundo por su valor bursátil y líder indiscutible en el desarrollo de supercomputadoras para la IA tiene su fábrica más grande del mundo en México. A través de su filial, Foxconn, ensambla en dos plantas de Jalisco la computadora más potente del planeta para el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

Además, UBS detalla que las exportaciones mexicanas relacionadas con el sector tecnológico se han expandido aceleradamente y ahora sobrepasan las exportaciones del sector de transporte en una base acumulada de 12 meses.

“Este hito es un cambio notable en relación a la tradicional fortaleza del sector automotriz. El sector automotriz todavía es el mayor generador de superávit, pero el margen está cambiando: en el último año y medio, la balanza comercial tecnológica cambió a un superávit superior a 20 mil millones de dólares, mientras que la balanza automotriz se deterioró”, señaló el banco suizo.

Sin embargo, UBS matiza que el boom de las exportaciones todavía no se refleja con igual fortaleza por los datos de actividad doméstica.

“Medido en términos reales y con base en valor agregado, el crecimiento en la manufactura de equipo de cómputo y electrónicos ha sido mucho más ligero que lo que muestran los datos de las exportaciones”, dice.

En este sentido, el sector ha superado al automotriz, pero no lo suficiente para generar una transformación.

Las tendencias de empleo muestran una historia similar, si bien el crecimiento del empleo en electrónicos y equipo de cómputo ha sido saludable, todavía no alcanza a compensar las pérdidas del sector automotriz.

“Además, el sector tiene pendiente desarrollar una cadena de proveeduría local amplia y profunda que integren mejor al sector con el resto de la economía y con otros sectores industriales y de servicios”, dice el banco.

Esto muestra un fuerte contraste con el sector automotriz, que en las últimas cuatro décadas ha desarrollado un ecosistema de proveeduría a nivel local y regional y es clave para el crecimiento de los servicios.

Jalisco traza el camino

La semana pasada, el Gobierno de Jalisco anunció en conjunto con el sector privado el programa Circuito 14, un plan de desarrollo de cadenas de proveeduría con un formato similar a Shark Tank.

En este programa, el sector público y el privado, a través de Carabela VC, harán un proceso de selección a 30 empresas con potencial de startups, para fondear al menos a 10 compañías este año, como si se tratara de emprendedores que se paran frente a los tiburones en busca de capital.

El objetivo, según la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, Cindy Blanco, es acelerar el ecosistema de proveedores y generar un imán más grande para la inversión extranjera.