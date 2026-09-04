México se ha convertido en uno de los mercados más importantes para Kushki en América Latina.

En esta noticia La IA también acelera el desarrollo

Combatir el fraude puede tener un costo para los negocios: rechazar compras que en realidad son legítimas y, con ello, perder ventas.

Ese es uno de los problemas que Kushki busca resolver mediante una mayor incorporación de inteligencia artificial en su operación de pagos.

La paytech avanza hacia un modelo AI-First con el objetivo de utilizar esta tecnología para analizar más señales detrás de cada transacción y distinguir con mayor precisión una operación riesgosa de una compra real.

En un entorno en el que las decisiones detrás de un pago desde la evaluación del riesgo y fraude hasta la autorización y conciliación de una transacción deben tomarse en fracciones de segundo, reducir los llamados falsos positivos se ha convertido en uno de los retos para la industria.

“En pagos, eso puede significar entender mejor una transacción, responder más rápido ante un riesgo o desarrollar una solución en semanas en lugar de meses. Para nosotros, la oportunidad está en convertir esa capacidad tecnológica en mejores decisiones para los negocios”, señaló Beatriz Peinador, Country Manager de Kushki en México.

La compañía explicó que analizar un mayor número de señales durante la autorización de un pago puede ayudar a identificar con mayor precisión una operación fraudulenta y, al mismo tiempo, evitar que una compra legítima sea rechazada.

Para los comercios, el impacto de esos errores puede ser directo: cada falso positivo representa a un cliente que intentó comprar, pero cuya transacción no fue autorizada.

La IA también acelera el desarrollo

La apuesta de Kushki por la inteligencia artificial no se limita a la detección de fraude. La compañía también está utilizando esta tecnología para acelerar el desarrollo de nuevos productos y capacidades.

A través de KODA, su plataforma interna de desarrollo asistido por inteligencia artificial, Kushki aseguró haber triplicado su capacidad de desarrollo sin aumentar en la misma proporción el tamaño de sus equipos.

La estrategia forma parte de una transformación más amplia de la compañía, en la que la inteligencia artificial busca incorporarse tanto a la operación de pagos como al desarrollo de tecnología.

Al mismo tiempo, México se ha convertido en uno de los mercados más importantes para Kushki en América Latina. El país ya representa 39% del volumen total procesado por la compañía en la región y la paytech proyecta crecer más de 50% durante 2026.

En un ecosistema de pagos cada vez más complejo, la apuesta de Kushki apunta a que la inteligencia artificial no solo ayude a detectar mejor el fraude, sino también a resolver uno de los dilemas más delicados para los comercios: proteger las transacciones sin poner obstáculos a quienes sí quieren comprar.