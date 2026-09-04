Este sábado, 5 de septiembre de 2026, la Iglesia católica celebra a Santa Madre Teresa de Calcuta, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de destacar en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

Santa Madre Teresa de Calcuta fue una religiosa albanesa que, desde joven, dedicó su vida a ayudar a los más necesitados.

Santoral del día | San Godofredo de Hildesheim (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Madre Teresa de Calcuta?

Santa Madre Teresa de Calcuta fue una religiosa albanesa que se nacionalizó india. Nació en una familia católica albanesa, donde la espiritualidad de su madre influyó de manera significativa en su vida. Desde temprana edad, desarrolló un fuerte deseo de servir a los demás, lo que la llevó a descubrir su vocación misionera a los doce años.

Desde su niñez, Madre Teresa se unió a la Congregación Mariana de las Hijas de María. Esta decisión la impulsó a involucrarse activamente en acciones de asistencia y apoyo a los más necesitados. Su trabajo con los pobres y marginados comenzó a tomar forma a medida que crecía, cimentando su compromiso con el servicio a la humanidad.

Su vida y labor sirvieron como un faro de esperanza para muchos, convirtiéndola en un símbolo de compasión y dedicación. A lo largo de su existencia, Madre Teresa se dedicó a ayudar a los más vulnerables, dejando un legado perdurable que resuena en todo el mundo.

Para las personas que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

femenino

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ejemplo de devoción a

Dios

Fuente: narrativas-mx

Todos los santos que se celebran el sábado, 5 de septiembre de 2026

El 5 de septiembre de 2026 se conmemora a varios santos en el calendario católico. Entre ellos se encuentra San Alperto de Tortona, quien vivió en el siglo XI y es conocido por su dedicación a la vida religiosa y su labor en la evangelización. Su legado ha perdurado a lo largo de los años, siendo recordado en esta fecha especial.

También se celebra a San Quinto de Capua, un mártir venerado en la tradición cristiana por su fe y sacrificio. Su historia ha inspirado a generaciones de creyentes y es una figura central en la comunidad católica de Capua.

Asimismo, el día se dedica al Beato Guillermo Browne del siglo XVII, al Beato Juan Bueno de Siponto del siglo XII y al Beato Florencio Dumontet de Cardaillac del siglo XVIII. Estos beatos, cada uno con su propia historia y virtudes, son recordados por su compromiso con la fe y su influencia en la vida espiritual de los fieles.

La oración para Santa Madre Teresa de Calcuta:

Santa Madre Teresa de Calcuta, tú que amaste y serviste a Jesús en los más pobres, intercede por mí ante su Sagrado Corazón; enséñame a ver su rostro en cada persona, a amar con humildad, a trabajar con alegría y a confiar sin reservas en la divina Providencia. Alcánzame la gracia que necesito (menciónala en silencio) y haz que, encendido por la caridad, sea instrumento de su paz. Amén.