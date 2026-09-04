Se viene el tormentón del año durante la semana del lunes 7 de septiembre: se esperan lluvias históricas, granizo y ráfaga de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un comienzo de semana marcado por lluvias de diferente intensidad en gran parte de México. Para el lunes 7 de septiembre, las precipitaciones más importantes podrían alcanzar acumulados de entre 75 y 150 milímetros en algunas regiones.

Las condiciones estarán relacionadas con el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y el avance de una nueva onda tropical. Las tormentas más fuertes podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

¿Dónde se esperan las lluvias más intensas el lunes 7 de septiembre?

El pronóstico contempla lluvias muy fuertes con acumulados puntuales intensos en el sur de Baja California Sur, el este y sureste de Sonora, el oeste y suroeste de Chihuahua, el oeste y noroeste de Durango, el norte y centro de Sinaloa y el sur de Nayarit.

También se esperan lluvias fuertes con acumulados muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en sectores de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de Colima.

Otros estados tendrán precipitaciones de menor intensidad:

Lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros: Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas, Tlaxcala y Yucatán.

Chubascos de 5 a 25 milímetros: Baja California, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Quintana Roo.

Granizo y viento: cuáles serán las zonas más afectadas

El SMN señaló que las lluvias fuertes o intensas podrían presentarse junto con actividad eléctrica, viento y caída de granizo. Sin embargo, esto representa una posibilidad dentro de las zonas de tormenta y no significa que granizará en todos los estados mencionados.

Las rachas más importantes alcanzarán entre 40 y 60 kilómetros por hora en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

En otros estados, como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, las ráfagas podrían llegar a 30 o 50 kilómetros por hora.

Se viene el diluvio del año durante las próximas 48 horas: intensas tormentas y granizo con fuertes ráfagas de viento en Sinaloa, Jalisco y Yucatán ChatGPT

En el litoral también habrá condiciones adversas. Se prevé oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California y mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros desde Sinaloa hasta Chiapas.

Qué riesgos pueden provocar las tormentas y cómo protegerse

Las precipitaciones intensas podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves. Las ráfagas fuertes también podrían derribar árboles, ramas y anuncios publicitarios.

Ante estas condiciones, se recomienda:

Evitar cruzar calles, vados o caminos cubiertos por agua.

No refugiarse debajo de árboles, postes o estructuras inestables.

Alejarse de playas, escolleras y zonas de oleaje elevado.

Retirar objetos de balcones o azoteas que puedan ser desplazados por el viento.

Consultar los avisos actualizados del SMN y de Protección Civil.

Tener precaución al conducir por baja visibilidad y pavimento mojado.

Mientras las tormentas afecten distintas regiones, continuará el ambiente caluroso en el norte y otros sectores del país, con máximas de 40 a 45 grados en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.