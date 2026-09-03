La inteligencia artificial ya está transformando la forma de trabajar y, con ella, las capacidades que necesitan las organizaciones. Este fue uno de los principales ejes de Ready for AI ’26, el encuentro que reunió en HIT Cowork a Sofía Geyer, Martín Gerding, Jaime Díaz y Mariano Costa Naum para conversar sobre AI Readiness desde distintas perspectivas.

La conversación puso el foco en la diferencia entre incorporar herramientas y desarrollar las capacidades necesarias para utilizarlas de manera efectiva en el trabajo con IA.

Sofía Geyer, Founder & CEO The Human Lab Innovation Consulting, profundizó sobre Learning Agility y la importancia de desarrollar la capacidad de aprender y adaptarse rápidamente frente a escenarios de cambio.

Desde la perspectiva del talento ejecutivo, Martín Gerding, Partner Page Executive, analizó cómo la IA está modificando los perfiles que buscan las organizaciones y qué capacidades empiezan a diferenciar a los líderes.

Por su parte, Jaime Díaz, CO-Founder de SELF AI, abordó la importancia de medir la AI Readiness para transformar capacidades en información concreta y utilizarla en procesos de selección, desarrollo y transformación de equipos.

El encuentro también presentó un caso concreto: Mariano Costa Naum, HR Manager de HIT Cowork, compartió la experiencia de HIT en la incorporación de inteligencia artificial a sus procesos de People y selección, y cómo la tecnología permitió optimizar tareas y recuperar tiempo para el trabajo de mayor valor humano.

El caso de HIT mostró además que la discusión sobre IA en People no pasa solamente por automatizar tareas. La incorporación de estas herramientas está empezando a redefinir qué trabajo queda en manos de la tecnología y dónde el criterio humano gana valor, abriendo un nuevo debate sobre el rol de los equipos de talento dentro de las organizaciones.

La conversación también reflejó un cambio en las prioridades de las compañías: la discusión sobre IA está dejando de centrarse exclusivamente en la incorporación de tecnología para poner el foco en las personas, sus capacidades y la preparación de los equipos. En este nuevo escenario, identificar brechas de habilidades, desarrollar perfiles con mayor capacidad de adaptación y contar con herramientas para medirlas empieza a ocupar un lugar estratégico en la agenda de las organizaciones.

La jornada dejó una conclusión compartida: la preparación para la IA no es una casilla que se marca, sino una capacidad que las organizaciones deben desarrollar, medir y sostener en el tiempo.