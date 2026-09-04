La DGT será más rigurosa con la renovación de carnets de mayores de 65 años (Fuente: Shutterstock)

Con el fin de menguar la contaminación ambiental y mejorar la calidad del oxígeno, la Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) creó el programa Hoy No Circula para que se implemente en la Ciudad de México y en los principales municipios de la zona metropolitana.

Este esquema determina qué vehículos tendrán permitido circular por la vía pública en base al color del engomado, último número de la placa, día de la semana y nivel de contaminación del auto.

Los coches que no podrán circular miércoles, 27 de mayo de 2026.

Los autos que no circulan en México este viernes, 4 de septiembre de 2026

Los datos de los automóviles que tendrán prohibido circular por la vía pública este viernes, 4 de septiembre de 2026 son los siguientes:

Holograma: 1 y 2

Color del engomado: azul

Números de terminación de placa: 9 y 0.

Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente remarcó que los autos con placa extranjera no circularán según a la terminación de la matrícula y, además, tampoco podrán hacerlo de lunes a viernes de 5 a 11 horas .

¿Qué personas no están incluidas en el programa Hoy No Circula?

El Ejecutivo Mexicano señaló que aquellos conductores que tengan necesidades médicas, estén transportando a personas necesitadas de asistencia o estén atendiendo situaciones de emergencia podrán solicitar ser excluidos del programa y circular sin restricciones.

Los papeles que serán necesarios entregar para llevar a cabo el proceso que permite el desplazamiento son los siguientes:

Formulario de solicitud completado y firmado correctamente.

Permiso de Circulación y su duplicado.

Escrito que justifique la urgencia de la atención médica.

Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante.

Oficio firmado por el titular de la dependencia.

A pesar de que el trámite debe tramitarse de forma presencial, las personas que no puedan ir en persona deberán enviar a un apoderado con una carta que especifique el permiso firmada por dos testigos. Es este caso se deberá adjuntar las identificaciones de de quienes la suscriben.