En medio del calendario fiscal, una medida del Servicio de Administración Tributaria (SAT) vuelve a captar la atención de contribuyentes que arrastran adeudos. Aunque muchos ya conocen sus obligaciones, no todos están al tanto de una alternativa que puede cambiar su situación en pocos pasos. Durante estas semanas, coinciden fechas clave tanto para personas morales como físicas. Este contexto abre una ventana que podría representar un alivio importante, especialmente para quienes enfrentan multas o recargos acumulados. Sin embargo, no se trata de una eliminación automática de deudas. Detrás del llamado “perdón total” del SAT hay condiciones, requisitos y un trámite específico que debe cumplirse para acceder al beneficio. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó a inicios de 2026 el Programa de Regularización Fiscal, una estrategia que permite a contribuyentes ponerse al día con sus adeudos. Este esquema contempla la posibilidad de reducir hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución. El beneficio del SAT está dirigido a personas físicas y morales cuyos ingresos en 2024 no superaron los 300 millones de pesos. Además, deben contar con deudas fiscales susceptibles de regularización dentro de este programa. El llamado “perdón total” del SAT no elimina el pago del adeudo principal, pero sí reduce significativamente los cargos adicionales. El pago puede realizarse en una sola exhibición o en parcialidades, dependiendo de cada caso. Para acceder al Programa de Regularización Fiscal del SAT, el trámite puede realizarse en línea o de forma presencial. En el caso digital, el proceso es directo y requiere seguir una serie de pasos específicos. Entre las acciones necesarias para solicitar el beneficio del SAT, se encuentran: El programa del SAT también contempla la condonación de distintos conceptos. Entre ellos se incluyen multas fiscales, sanciones por incumplimientos y recargos derivados de contribuciones federales. No regularizarse ante el SAT puede generar consecuencias más severas. Entre los principales riesgos están: El SAT insiste en que aprovechar este programa de regularización fiscal permite resolver adeudos en condiciones más favorables. Actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre un trámite accesible y un problema fiscal de mayor escala.