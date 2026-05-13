La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo en el que se impugnaba la legalidad de las multas aplicadas por presentar declaraciones fiscales fuera de plazo o por no enviarlas mediante plataformas electrónicas. En su decisión, el máximo tribunal determinó que dichas sanciones sí son constitucionales. Con este fallo, quedó ratificado que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene facultades legales para penalizar el incumplimiento de las obligaciones fiscales en tiempo y forma. A partir de ahora, el debate se centra no en la validez de las multas, sino en los criterios bajo los cuales se calculan y ejecutan. Conoce los detalles del fallo de la SCJN y evita problemas con las autoridades. Un contribuyente recibió tres multas por presentar de forma extemporánea sus declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). Tras impugnarlas sin éxito en distintas instancias, el caso llegó a la Corte, que finalmente concluyó que estas sanciones no violan derechos constitucionales. El máximo tribunal explicó que la ley establece un rango mínimo y máximo de sanciones, lo que obliga a la autoridad a definir el monto considerando factores como: Este esquema es constitucional porque permite ajustar la multa a cada caso, evitando sanciones automáticas o iguales para todos. El Código Fiscal de la Federación establece multas por no presentar declaraciones a tiempo, que generalmente van del 10% al 40% del impuesto omitido, dependiendo de las circunstancias. No obstante, no todas las multas son válidas, ya que requieren de su fundamento. Es decir, el SAT tiene que explicar por qué impone un monto específico dentro del rango legal. Si no lo hace, la sanción puede ser anulada. Si bien no es posible argumentar que las multas son inconstitucionales, sí se pueden cuestionar aspectos como: El fallo deja claro que el sistema de multas es válido, pero su aplicación debe ser justificada en cada caso. En adelante, los litigios se centrarán en cómo se imponen las sanciones, no en su legalidad.