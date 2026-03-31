El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo hizo oficial y la cuenta regresiva para completar el trámite más importante de todos ya se encuentra en marcha. Las personas morales que aún no lo hayan hecho deberán presentar este martes 31 de marzo la Declaración Anual de Impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2025. No se trata solo de una formalidad: el incumplimiento puede generar consecuencias que van más allá de una multa. Incluso quienes suelen cumplir cada año podrían enfrentar problemas si no revisan correctamente su información antes de enviar la declaración. Cabe destacar que no todos los contribuyentes tienen el mismo calendario. Mientras algunos aún tienen días por delante, hay un sector que enfrenta el cierre definitivo del plazo. Y es precisamente ahí donde aparecen las sanciones más altas y los riesgos que pocos consideran hasta que ya es tarde. La Declaración Anual SAT 2025 corresponde al ejercicio fiscal del mismo año y, en el caso de las personas morales, el plazo final vence este 31 de marzo de 2026. Esto incluye empresas del Régimen General y también aquellas que tributan bajo el esquema RESICO. Este trámite es obligatorio porque permite reportar al SAT información clave como ingresos, deducciones, retenciones y pagos provisionales. Además, se incluyen datos como pérdidas fiscales, dividendos distribuidos y la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). No cumplir con esta obligación no solo implica una falta administrativa. También significa perder la oportunidad de acceder a devoluciones o saldos a favor, lo que en algunos casos representa dinero que el contribuyente podría recuperar. Por otro lado, las personas físicas tienen un plazo distinto: podrán presentar su declaración entre el 1 y el 30 de abril de 2026. Sin embargo, esto no aplica para empresas, que deben cumplir estrictamente con la fecha límite de marzo. Las multas SAT 2026 por no presentar la Declaración Anual pueden ir desde los 1,810 hasta los 22,400 pesos por cada obligación omitida. Si el contribuyente ignora un requerimiento oficial, la sanción puede escalar hasta los 44,790 pesos. A esto se suman otras penalizaciones. Por ejemplo, presentar la declaración en un formato incorrecto —cuando debe hacerse de forma electrónica— puede generar multas adicionales que superan los 36,000 pesos. También se aplican recargos en caso de adeudos pendientes. Para evitar estas sanciones, el SAT recomienda: Cumplir con la Declaración Anual SAT 2025 no solo evita multas elevadas, sino que también permite mantener un historial fiscal limpio y acceder a beneficios financieros.