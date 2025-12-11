La segunda semana de diciembre culminará de manera inusual para los cuentahabientes de la República Mexicana, ya que no podrán realizar ningún trámite en las sucursales bancarias del país.

Durante el viernes 12 de diciembre, los bancos permanecerán cerrados al público a excepción de una entidad particular, que permitirá a los ciudadanos acercarse y llevar a cabo las gestiones que necesiten completar. Checa todos los detalles al respecto.

¿Por qué cierran los bancos el 12 de diciembre?

El viernes 12 de diciembre será considerado un día atípico para los cuentahabientes del país, ya que durante la jornada no podrán recibir atención en los bancos del país.

Los bancos permanecerán cerrados el viernes 12 de diciembre. (Foto: Archivo). ChatGPT

Esto es debido a que durante esta fecha el sector bancario contará con un descanso obligatorio, que les permitirá disfrutar de hasta 3 días de relax con la llegada del tercer fin de semana del mes.

Cabe recordar que cada 12 de diciembre, los habitantes del territorio azteca que profesan la religión católica celebran el Día de la Virgen de Guadalupe, acercándose a su templo ubicado al norte delaCiudad de México(CDMX), particularmente en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Con motivo de homenajear este símbolo religioso, la comunidad mexicana organiza festejos masivos, por lo que una de las dudas más frecuentes que ha surgido en las últimas semanas tiene que ver con si esta fecha será declarada feriado obligatorio.

Es importante destacar que la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla como día de descanso obligatorio el viernes 12 de diciembre, por lo que los trabajadores deberán cumplir con sus obligaciones de manera habitual a excepción de un sector de la población: el bancario. Los bancos cerrarán sus puertas durante este fecha y no brindarán atención presencial, por lo que se aconseja reprogramar todos los trámites.

¿Qué banco permanecerá abierto durante el 12 de diciembre?

A pesar de que los bancos en México cerrarán sus puertas en todo el país durante esta fecha y no brindará atención al público, ni realizará depósitos de dinero, existe una institución financiera que permanece abierta todo el año.

Se trata del Banco Azteca, que tiene la particularidad, a diferencia de otras entidades bancarias, de permanecer abierto los 365 días del año, incluyendo feriados, días festivos y fines de semana.

El horario de atención de las sucursales de Banco Azteca es de 9:00 h. a 21:00 h. En la lista de operaciones que se permiten realizar, se destacan: