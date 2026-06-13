Un juez federal de Brooklyn otorgó aprobación preliminar al acuerdo de u$s 38 mil millones entre Visa, Mastercard y más de 12 millones de comercios que acusaron a las redes de cobrar tarifas de procesamiento excesivas. Si recibe aprobación final, podría determinar qué tarjetas de crédito —incluyendo las de recompensas más populares— seguirán aceptándose en miles de negocios del país.

El juez de distrito Brian Cogan otorgó la aprobación preliminar el 27 de abril de 2026, abriendo la puerta a una aprobación definitiva antes de que termine el año. El caso tiene más de dos décadas : en 2024, una jueza anterior rechazó un acuerdo previo de u$s 30 mil millones por considerar que los ahorros para los comercios eran insuficientes.

¿Qué cambia con el acuerdo entre Visa y Mastercard?

Las tarifas de intercambio —el cargo que pagan los comercios por cada transacción— se reducirían 0,1 puntos porcentuales al año durante cinco años y las tarifas estándar quedarían limitadas al 1,25% por ocho años. En 2024, los comercios pagaban en promedio un 2,35% por operación.

El acuerdo también elimina la regla “honor all cards”, que obligaba a los negocios a aceptar todas las tarjetas de la red sin excepción. Con las nuevas condiciones, los comercios tendrían más flexibilidad para orientar a sus clientes hacia opciones de pago más económicas.

El juez de distrito Brian Cogan otorgó la aprobación preliminar el 27 de abril de 2026, abriendo la puerta a una aprobación definitiva antes de que termine el año.

¿Cómo afecta este acuerdo a los consumidores?

El impacto más directo es la posible exclusión de tarjetas premium y de recompensas. Los comercios podrán rechazar las tarjetas que generan tarifas más altas, aunque grandes minoristas han señalado que son demasiado populares como para dejar de aceptarlas.

La Federación Nacional de Minoristas y otras organizaciones rechazaron el acuerdo, argumentando que deja a los comercios ante la difícil elección de absorber tarifas elevadas o perder ventas si rechazan las tarjetas de recompensas. La batalla legal, iniciada en 2005, aún no llegó a su fin.