A partir del 1 de julio de 2026, los usuarios bancarios en México enfrentarán un cambio significativo en sus operaciones en efectivo. La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció que todas las instituciones financieras exigirán identificación oficial vigente para depósitos y retiros superiores a 140 mil pesos mensuales, marcando un punto de inflexión en las políticas de seguridad bancaria nacional.

Esta medida busca fortalecer los controles contra actividades ilícitas y representa uno de los cambios más importantes en el sector financiero mexicano. Los usuarios que manejen estas cantidades deberán prepararse con anticipación para evitar contratiempos en sus transacciones.

Cuáles son los nuevos requisitos para retirar y depositar dinero en los bancos de México

Emilio Romano, presidente de la ABM, detalló que desde julio de 2026 se identificará a cualquier persona que deposite o retire efectivo a partir de 140 mil pesos mediante una identificación oficial y al menos un dato biométrico. Esta verificación se realizará directamente en las sucursales bancarias durante las operaciones en ventanilla.

Los bancos de México exigirán datos biométricos para retirar o depositar dinero por encima de los 140 mil pesos al mes.

Según Romano, el objetivo no se limita a prevenir actividades ilícitas, sino también a impulsar la digitalización de la economía mexicana y combatir el uso excesivo de efectivo. La banca mexicana se posiciona como una de las primeras a nivel internacional en adoptar una plataforma de intercambio de información en tiempo real para prevenir el lavado de dinero.

Confirman nuevo límite para transferencias electrónicas

Desde el 1 de enero de 2026 entra en vigor el Monto de Transferencia Usual (MTU), una medida obligatoria que establece un límite máximo diario para operaciones bancarias por internet y móvil. Este mecanismo protege a los usuarios contra fraudes y transacciones no autorizadas.

Los clientes que no configuren su MTU verán que su banco lo establecerá automáticamente en aproximadamente 12,800 pesos diarios. Esta cantidad puede ajustarse según las necesidades de cada usuario, brindando flexibilidad y control sobre las operaciones digitales.

Todos los cambios que transformarán a los bancos en 2026

Romano presentó los cambios más relevantes:

eliminación de deducción de cuotas al IPAB

ajustes en juicios de cargos no reconocidos, implementación del MTU

presentación obligatoria de credencial oficial vigente para retiros o depósitos desde 140,000 pesos.

Estas modificaciones buscan modernizar el sistema financiero y aumentar la seguridad de las operaciones.

Los usuarios deben configurar su MTU según sus necesidades y verificar que su identificación oficial esté vigente, especialmente si realizan operaciones en efectivo superiores a 140 mil pesos. La ABM recomienda planificar con anticipación y llevar identificación actualizada para evitar rechazos en las transacciones y garantizar que los movimientos bancarios se realicen sin contratiempos.