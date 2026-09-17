El sector manufacturero mexicano enfrenta un panorama de contrastes a todos los niveles, pues mientras el número de empleos se mantiene a la baja, los trabajadores que superan los cortes reciben mayores salarios.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el personal ocupado del sector manufacturero acumula 41 meses consecutivos de disminución anual, lo que equivale a tres años y cinco meses a la baja.

Foto creada con Gemini

La Encuesta Mensual de las Industrias Manufactureras (EMIM) correspondiente a julio de 2026 apuntó a una reducción de 1.36% anual en el personal ocupado, mismo que ha sido empujado por la imposición de aranceles de Estados Unidos, que ha afectado a la industria automotriz y siderúrgica.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco BASE, un segundo factor que ha afectado el comportamiento del ramo manufacturero es la falta de inversión privada en México, que responde al deterioro del estado de Derecho, la caída en la confianza empresarial y la incertidumbre respecto a la relación comercial con Estados Unidos.

Finalmente, el tercer factor que ha afectado al empleo manufacturero es el incremento de los costos laborales en México, dijo la analista.

En este sentido, el incremento al salario mínimo general empuja los costos laborales, debido a que, además de que los trabajadores reciben más dinero, el costo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los aguinaldos y las aportaciones a los fondos de pensiones y el Infonavit aumentan de la mano con este indicador y son aportaciones que tienen que corresponden a las empresas.

Por subsectores, las mayores caídas se concentraron en la fabricación de muebles, colchones y persianas, productos textiles, excepto prendas de vestir, equipo de transporte, así como en la industria del plástico y el hule y la fabricación de prendas de vestir, con caídas entre 2.9% y 5.74%.

En contraste, el estudio del Inegi señala que las remuneraciones medias reales mostraron un crecimiento anual de 4.01% anual en julio, lo que representa su mayor nivel desde el inicio del año.