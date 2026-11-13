Las acciones de NU se dispararon en Wall Street tras superar las expectativas en la utilidad neta.

Las acciones de Nu Holdings, matriz de Nubank y dueña de Nu México, se dispararon hasta 10% en Wall Street después de que la compañía superó las expectativas de los analistas en su utilidad neta del tercer trimestre de 2026 y reportó ganancias récord.

Los títulos de la fintech de origen brasileño alcanzaron los u$s13.05 por unidad, un avance de 10.19% (Ciudad de México 10:15 horas). El movimiento apunta a su mejor sesión desde el 5 de octubre, cuando sus acciones cerraron con una ganancia de 13.03%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

El repunte se produjo después de que Nu Holdings publicó, el 12 de noviembre, sus resultados financieros del tercer trimestre. La compañía reportó ingresos por u$s5,820 millones, un incremento anual de 39.5%, mientras que la utilidad neta avanzó 39.4%, hasta un récord de US$1,091 millones. El retorno sobre capital (ROE) se ubicó en 32%.

La cartera de crédito creció 36.8% anual, impulsada por las tarjetas de crédito y los préstamos no garantizados, aunque la compañía también enfrentó mayores costos crediticios por un cargo extraordinario.

“Los resultados confirman un sólido crecimiento y una elevada rentabilidad, pese al entorno desafiante en Brasil, con oportunidades de expansión internacional”, señalaron analistas de GBM en una nota para clientes.

Nu espera seguir creciendo en México

Además de sus cifras trimestrales, Nu Holdings puso el foco en México durante su llamada con analistas. La compañía habló de la posibilidad de que su operación mexicana alcance una escala comparable con la de Brasil, apoyada en una mayor adopción de pagos digitales y un entorno regulatorio que podría favorecer la expansión de sus servicios financieros.

Para Nu México, esa transición representa una oportunidad de elevar la actividad por usuario y ampliar los ingresos por comisiones, a medida que más consumidores incorporen herramientas digitales a sus operaciones financieras.

Acciones de Nu Holdings todavía tendrían potencial de alza

Pese al avance de las acciones de Nu Holdings en la Bolsa de Nueva York (NYSE), el consenso de analistas de Wall Street todavía observa margen para una mayor apreciación.

Las estimaciones apuntan a un potencial de retorno de poco más de 38% en los próximos 12 meses, con un precio objetivo promedio de u$s18.02 por acción, de acuerdo con datos de Bloomberg.

De los 23 analistas que dan cobertura a la emisora, 19 mantienen una recomendación de Compra y los cuatro restantes sugieren Mantener. No hay recomendaciones de Venta dentro de ese consenso.

Sin embargo, el repunte de noviembre ocurre después de un año complicado para la cotización. En lo que va de 2026, las acciones de Nu Holdings acumulan una caída de 21.8%.