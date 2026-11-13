La SCJN avaló hasta 5 años de cárcel a médicos por negligencia que cause lesiones permanentes, al resolver amparo de neurocirujano.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la validez de las sanciones de hasta cinco años de prisión para los médicos que, por una conducta negligente, provoquen lesiones permanentes a sus pacientes.

La decisión fue tomada en México durante una sesión del Pleno del 11 de noviembre de 2026, al resolver un amparo presentado por un neurocirujano del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El fallo establece cuándo puede existir responsabilidad penal por negligencia médica y qué condiciones deben demostrarse para aplicar estas penas.

¿Por qué la Suprema Corte avaló las penas de prisión para médicos?

La resolución corresponde al amparo en revisión 257/2026, promovido por un neurocirujano del IMSS que cuestionó la constitucionalidad de los artículos 60, segundo párrafo, y 291 del Código Penal Federal.

El especialista consideraba que estas disposiciones vulneraban los principios de legalidad penal, mínima intervención del derecho penal y libertad de trabajo, porque permitían sancionar conductas relacionadas con el ejercicio de la medicina.

Sin embargo, el Pleno de la SCJN confirmó la validez de ambos artículos y negó el amparo solicitado. La decisión respaldó que las lesiones culposas permanentes puedan tener consecuencias penales cuando se acrediten los elementos establecidos por la legislación, según indicaron en el comunicado 161.

Tras dos cirugías de columna en el IMSS que dejaron secuelas, la SCJN avaló los artículos 60 y 291 del Código Penal para castigar negligencia. Magnific

¿Cuántos años de cárcel pueden recibir los médicos por negligencia?

El artículo 291 del Código Penal Federal establece penas de tres a cinco años de prisión para quienes provoquen lesiones que ocasionen afectaciones permanentes, como la disminución de la capacidad de movimiento de una mano, un pie, un brazo o una pierna.

Por su parte, el artículo 60, segundo párrafo, permite aplicar las sanciones correspondientes cuando estos delitos se cometen de manera culposa.

Esto significa que la pena máxima de cinco años no se aplica automáticamente ante cualquier complicación médica . Debe tratarse de una lesión contemplada en la legislación y demostrarse que fue consecuencia de una conducta culposa.

¿Qué debe demostrarse para que un médico pueda ir a prisión?

La Suprema Corte aclaró que no alcanza con demostrar que una cirugía tuvo un resultado desfavorable o que el paciente sufrió una complicación. Para atribuir responsabilidad penal, las autoridades deben acreditar:

Que existió una lesión permanente contemplada en el Código Penal Federal

Que el profesional incumplió un deber objetivo de cuidado que debía y podía observar

Que ese incumplimiento produjo la lesión del paciente

Que el resultado era previsible y que el médico no actuó con el cuidado exigible.

La Corte también explicó que la medicina es una actividad de medios y no de resultados. Esto significa que los profesionales deben actuar conforme a los conocimientos científicos y las reglas de su especialidad, pero no están obligados a garantizar la recuperación de cada paciente.

Para evaluar si existió negligencia médica pueden utilizarse las normas oficiales mexicanas, los protocolos clínicos y los criterios de la práctica médica conocida como lex artis. Estos elementos permiten identificar los cuidados exigibles, pero no pueden crear delitos ni ampliar las sanciones previstas por la ley.

¿Qué ocurrió con el neurocirujano del IMSS?

El caso que llegó a la Suprema Corte comenzó con dos operaciones de columna vertebral realizadas por el especialista los días 15 y 20 de diciembre de 2017.

Durante la primera intervención colocó tornillos transpediculares y, en la segunda, los recolocó. Después de las cirugías, el paciente presentó una disminución permanente de la movilidad de su pierna derecha.

La Fiscalía General de la República (FGR) consideró que el médico pudo haberse apartado de los procedimientos y cuidados exigidos por su profesión. En marzo de 2022 fue vinculado a proceso por el delito de lesiones culposas.

El neurocirujano cuestionó las disposiciones penales mediante un juicio de amparo, pero la SCJN rechazó su planteamiento de inconstitucionalidad. De esta manera, los ministros únicamente confirmaron que los artículos del Código Penal Federal cuestionados son constitucionales y negaron la protección solicitada por el especialista.