Farmacias del Ahorro acordó comprar 96.56% de Farmacias Benavides para ganar músculo en el mercado farmacéutico mexicano y reforzar su competencia frente a cadenas como Farmacias Similares, conocida por su marca Dr. Simi. La operación dará paso a una red combinada de más de 3,000 sucursales en México, una escala que podría fortalecer su presencia nacional y su capacidad para disputar clientes en el negocio de medicamentos y servicios de salud.

Farmacias Benavides, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), informó que el 12 de noviembre de 2026 se celebró un acuerdo definitivo entre su accionista mayoritario y Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, razón social de Farmacias del Ahorro.

The Boots Group es propiedad mayoritaria de Sycamore Partners, en asociación con Stefano Pessina y su familia. La transacción contempla la adquisición de la totalidad de las acciones de Farmacias Benavides en manos de las subsidiarias vendedoras, equivalentes a 96.56% de su capital social.

La operación está sujeta a autorizaciones regulatorias, incluida la de la Comisión Nacional Antimonopolio. El comunicado no detalla el monto de la transacción ni establece una fecha para concretar la compraventa.

Farmacias del Ahorro y Farmacias Benavides por una red farmacéutica

De aprobarse, la integración permitirá ampliar la cobertura nacional de ambas cadenas y combinar sus servicios farmacéuticos y de salud. Farmacias del Ahorro señaló que busca fortalecer la oferta de atención médica, consultas gratuitas y productos a precios accesibles.

La compañía calificó la operación como un regreso de Farmacias Benavides a manos mexicanas, al tratarse de una marca con más de 100 años de historia en el país.

“Este acuerdo marca un nuevo y emocionante capítulo para Farmacias Benavides, los integrantes de nuestro equipo y los clientes y las comunidades a quienes servimos”, afirmó Mauricio González, director general de Farmacias Benavides.

El directivo agregó que ambas compañías comparten valores y un compromiso con la salud de los mexicanos, y anticipó oportunidades de crecimiento a partir de la operación.

Por su parte, Antonio Leonardo Castañón, cofundador y presidente de Grupo Farmacias del Ahorro, calificó la adquisición como un hito estratégico que reafirma la apuesta de la empresa por invertir y crecer en México.

Farmacias del Ahorro busca ampliar sus servicios de salud

Rafael Selvas Silva, director general de Farmacias del Ahorro, señaló que la integración permitirá ampliar el alcance de sus servicios y aprovechar las capacidades de ambas organizaciones.

El directivo destacó que actualmente la cadena ofrece más de 1 millón de consultas médicas gratuitas, distribuye más de 500,000 medicamentos esenciales sin costo mediante su programa de lealtad y realiza más de 800,000 entregas gratuitas a domicilio cada mes.

La adquisición también fue respaldada por Sycamore Partners. Dary Kopelioff, director general de la firma, consideró que Farmacias del Ahorro es el socio adecuado para dar continuidad al legado de Farmacias Benavides.

Ornella Barra, presidenta de The Boots Group, dijo que Benavides formó parte del grupo durante más de una década y expresó su confianza en que la cadena continuará desarrollando su potencial bajo sus nuevos propietarios.

Hasta que se concrete la operación, Farmacias Benavides y Farmacias del Ahorro seguirán operando como compañías separadas e independientes, con sus respectivas administraciones.

El acuerdo tampoco modifica el procedimiento administrativo iniciado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) relacionado con la cancelación de la inscripción de las acciones de Farmacias Benavides en el Registro Nacional de Valores, proceso que la compañía continuará atendiendo conforme a las disposiciones de la autoridad bursátil.

Además del proceso de cancelación de las acciones, el anuncio llega tras dos años de turbulencia de la empresa que implicó movimientos en su equipo directivo y anuncios de retraso en la información financiera.