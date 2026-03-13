Tiendas 3B planea ampliar sus categorías de productos y aumentar la capacidad de refrigeración en tiendas como parte de una estrategia para atraer a más consumidores y elevar el gasto por visita, en un movimiento que podría intensificar la competencia con Tiendas Neto, Bara e incluso Oxxo. La cadena mexicana de descuento duro (hard discount) está incorporando más equipos de refrigeración y congeladores en sus nuevas tiendas, lo que permitirá ampliar su oferta de alimentos congelados, lácteos y bebidas. Las tiendas también serán ligeramente más grandes, con más espacio para estos equipos. La empresa prevé migrar gradualmente de refrigeradores de 10 puertas a instalaciones con hasta 15 puertas, además de añadir congeladores adicionales. “Estamos expandiendo nuestras categorías de refrigerados y congelados”, dijo el director ejecutivo Anthony Hatoum durante una llamada con analistas. La empresa también continuará probando nuevos productos dentro de su modelo de portafolio limitado. Hatoum señaló que la compañía prueba alrededor de 60 productos nuevos de manera constante, incorporando aquellos que muestran buen desempeño. El crecimiento de las ventas comparables de la compañía se explica principalmente por un aumento en el volumen de productos por compra. De acuerdo con la empresa, dos tercios del crecimiento provienen del volumen, mientras que el resto responde a una mejor mezcla de productos, con una contribución limitada de la inflación. Las marcas propias también continúan ganando participación dentro del portafolio. Estos productos suelen tener precios más bajos que los de las marcas tradicionales, lo que puede presionar el precio promedio, pero aumentar las unidades vendidas. Al cierre de 2025, Tiendas 3B reportó un aumento en los ingresos totales de 36.1% a 78,153 millones de pesos, y las ventas mismas tiendas aumentaron 18.3%. De acuerdo con la emisora de la Bolsa de Nueva York, las alzas fueron resultado de un alza en la participación de mercado. En tanto que, la penetración de marca propia aumentó a 58.2% de los ingresos en 2025, comparado con el 53.6% de 2024. La estrategia de crecimiento de la compañía también incluye una expansión acelerada de su red de tiendas y logística. En el cuarto trimestre, la empresa abrió 184 tiendas y dos centros de distribución, lo que elevó a cuatro los nuevos centros logísticos inaugurados en la segunda mitad del año. Para 2026, la compañía espera abrir entre 590 y 630 nuevas unidades, además espera que las ventas en mismas tiendas aumente de entre 13% y 16%, mientras que las ganancias incrementen de entre 29% a 32%, de acuerdo con la administración.