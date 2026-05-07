Como si fueran enredaderas, Tiendas 3B cerró el primer trimestre del año con la apertura de 123 tiendas en México, para totalizar 3,469 unidades totales en el país. Además, la empresa logró sortear el bajo comportamiento de la economía mexicana, pues cerraron con un incremento de 16% anual de las ventas a tiendas comparables, de acuerdo con su reporte financiero del primer trimestre enviado a la Bolsa de Nueva York. Pese a las aperturas y el incremento en los ingresos, la empresa registró una pérdida neta de MXN $558 millones, en comparación con una pérdida neta de MXN $87 millones para el primer trimestre de 2025. Sin embargo, Anthony Hatoum, CEO de BBB, destacó que los ingresos totales aumentaron 33.4% para alcanzar MXN $22,860 millones, impulsado por el incremento de las ventas a mismas tiendas y la continua expansión de la red de tiendas. Así, pese al resultado negativo en ganancias, la utilidad bruta, es decir antes de impuestos y gastos, fue de MXN $1,276 millones, un 38.9% más que el año anterior. “Si bien el margen EBITDA es un indicador importante que esperamos que siga mejorando con el tiempo, no gestionamos el negocio para alcanzar un objetivo de margen trimestral específico. En cambio, nos centramos en la ejecución: abrir tiendas exitosas, mejorar continuamente el valor para nuestros clientes y optimizar la eficiencia operativa. Creemos que esto crea valor a largo plazo para los accionistas y mantiene nuestras ventajas competitivas”, explicó el directivo. La visión de 3B, por el momento, todavía no se concentra en la generación de utilidades, sino en la generación de efectivo y la ampliación de la presencia de tiendas nuevas en el país. “Nuestro modelo de negocio sigue siendo sólido, resiliente y altamente escalable. A medida que crecemos, mantenemos nuestro compromiso con los fundamentos: ofrecer un valor excepcional a los clientes, mantener una ejecución disciplinada e impulsar mejoras continuas en la productividad y la eficiencia”, aseguró Hathoum. Así, la compañía apuesta por generar valor a largo plazo, más que por los resultados del corto plazo.