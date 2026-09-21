Las acciones de la televisora mexicana repuntaron 10% en la BMV tras su salida del IPyC.

Las acciones de Grupo Televisa repuntaron hasta 10% durante su primera jornada fuera de la principal muestra del Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC), en un movimiento que analistas atribuyeron a un rebote técnico después del castigo que recibió la emisora tras conocerse su salida del principal índice bursátil mexicano.

Los títulos de la televisora llegaron a subir hasta MXN$8.80 por acción, equivalente a un avance de 10% (Ciudad de México 10:36 horas), de acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Posteriormente moderaron la ganancia y cotizaban en MXN$8.75 por unidad.

“Podríamos decir que es un efecto de buy the rumor, sell the news”, explicó Jacobo Rodríguez, analista en Roga Capital, al señalar que el mercado había anticipado y descontado parte del impacto de la salida del índice.

El 4 de septiembre, S&P Dow Jones Indices anunció de manera preliminar la salida de Grupo Televisa del S&P/BMV IPC para dar paso al regreso de Alpek, la petroquímica regiomontana. Un día hábil después del anuncio, las acciones de Televisa se desplomaron más de 10%.

Entre el anuncio preliminar de la salida y el cierre del 18 de septiembre, los títulos de Televisa acumularon una caída de 9.21%, según datos de Bloomberg. Bajo este contexto, el avance de este lunes representa un rebote técnico, de acuerdo con Rodríguez.

Televisa deja el IPC después de más de tres décadas

La salida marca el fin de la participación de Grupo Televisa en el S&P/BMV IPC después de más de tres décadas como una de las emisoras integrantes de la principal muestra accionaria de México.

Sin embargo, el impacto no necesariamente implica un deterioro en el comportamiento futuro de la acción. Rodríguez señaló que, aunque Televisa podría enfrentar volatilidad debido al proceso de adaptación y a las características del sector de medios, sus acciones podrían comenzar a mostrar una dinámica menos ligada al comportamiento del principal índice bursátil mexicano.

“Sus movimientos serían más independientes”, dijo el analista.

La salida del IPC también modifica la dinámica de inversión para los fondos y estrategias que replican o toman como referencia al índice, al tiempo que Alpek recupera su lugar en la muestra.

Alpek cae tras reincorporarse al IPC de la BMV

Mientras Televisa avanzaba, las acciones de Alpek tuvieron un comportamiento contrario durante la sesión. Los títulos de la petroquímica iniciaron la jornada con un avance de 1.8%, hasta MXN$15.36 por acción, pero posteriormente revirtieron la tendencia y llegaron a caer hasta MXN$14.63, una pérdida de 2.9%, de acuerdo con datos de la BMV.

En tanto, el S&P/BMV IPC avanzaba 0.31% hasta los 63,573.71 puntos alrededor de las 13:49 horas de Ciudad de México. El índice era impulsado por las acciones de Volaris y Grupo Carso, que subían 3.9% y 2.8%, respectivamente.