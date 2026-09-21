El peso mexicano mantiene la cautela frente al dólar en el mercado de divisas a la espera de la reunión entre el presidente de EE.UU. Donald Trump y de China, Xi Jinping, al tiempo que se alista el anuncio de política monetaria de Banxico.

El tipo de cambio cotiza en los MXN$17.2244 por dólar, nivel que representa una apreciación marginal de 0.03% (Ciudad de México 8:17 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg. Durante la jornada nocturna, la moneda mexicana registró un máximo de MXN$17.2386 y un mínimo de MXN$17.1847 por dólar.

La tendencia del peso mexicano se presentó pese a un fortalecimiento generalizado del dólar que subía 100.40 puntos, de acuerdo con el índice ponderado.

“La estabilidad del tipo de cambio se debe principalmente a cautela, pues en la semana se publicará poca información económica relevante en Estados Unidos”, escribió en un reporte la economista en Jefe de Banco Base, Gabriela Siller.

Los inversionistas continúan evaluando la subida en 25 puntos base en la tasa de interés de la Reserva Federal de EE.UU. (FED) -que la llevó a un nivel de 3.75%-4%-, mismos que se adelantaron a descontar nuevos recortes para el resto de 2026.

Peso mexicano con foco en la FED

Esta semana se espera la participación de diversos miembros de la Reserva Federal, donde el mercado estará pendiente de cualquier pista que dé detalles sobre el rumbo de la política monetaria.

Analistas de Barclays proyectan que la FED aumentará 0.25 puntos base la tasa de interés en la reunión de diciembre, con este movimiento el referencial se ubicaría entre los 4%-4.25%; en tanto que Bank of America proyecta dos movimientos adicionales cada uno en un cuarto de punto.

El mercado también está a la expectativa del entorno de incertidumbre geopolítica, mismo que golpeó el precio del petróleo en el arranque de la semana del 21 de septiembre.

China y EE.UU. con líderes de IA

A ello se suma la reunión entre los mandatarios de EE.UU. y China del próximo jueves donde se espera que las conversaciones se centren en extender la tregua arancelaria y busquen acordar trabajar con inteligencia artificial ante la presencia de líderes del sector como Jensen Huang, director general de Nvidia; Sam Altman, director general de OpenAI; Tim Cook, exdirector general de Apple, entre otros.

“El resultado de estas conversaciones será importante para los mercados, pues la semana pasada se dio a conocer que EE.UU. aplazó la imposición de nuevos aranceles a espera de la reunión con Xi Jinping”, mencionó Siller.

A nivel local, se espera la decisión de política monetaria del Banco de México donde analistas adelantan que no habrá cambios en la tasa de interés, misma que se mantendrá en 6.5%, mismo que estará acompañado de la inflación donde se espera que se acelere 0.29% en la primera quincena de septiembre.

Analistas de Banorte estiman que el tipo de cambio cotizará entre los MXN$16.95 y los MXN$17.40 por dólar.