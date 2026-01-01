En esta noticia
Telcel dio a conocer un cambio importante que afectará a miles de usuarios en México, ya que a partir de nuevas disposiciones será obligatorio vincular la identidad del titular para mantener activa cualquier línea telefónica de la compañía. En caso contrario, es posible perder el número de forma inmediata.
Este procedimiento tendrá una fecha límite y deberá hacerse conforme a requisitos específicos. Por este motivo, es recomendable conocer cada una de las condiciones con anticipación para evitar la suspensión del servicio.
A continuación, los detalles del comunicado oficial de la empresa telefónica.
¿Cuál es el nuevo requisito de Telcel?
De acuerdo con la información oficial de Telcel, desde el 7 de enero de 2026 todas las líneas deberán estar asociadas a una identificación oficial y a la Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular.
La medida aplicará tanto para quienes contraten un número nuevo como para quienes ya cuenten con una línea activa y deseen conservarla.
¿Cómo vincular mi línea telefónica?
Telcel habilitó dos alternativas para completar la vinculación telefónica:
- De forma presencial, acudiendo a cualquier Centro de Atención a Clientes Telcel en el país.
- En línea, mediante un proceso remoto implementado por la empresa.
En el caso del trámite digital, se permitirán hasta tres intentos de validación. Si no se concluye correctamente, será necesario acudir de manera presencial a un Centro de Atención para finalizar el proceso.
Requisitos para vincular una línea Telcel
Para completar el trámite será indispensable presentar una identificación oficial vigente con fotografía y la CURP. Telcel aceptará los siguientes documentos:
- Credencial para votar (INE)
- Pasaporte vigente
- CURP biométrica
Las personas extranjeras únicamente podrán realizar la vinculación con pasaporte vigente o, cuando corresponda, con CURP temporal para extranjeros.
¿Hasta cuándo hay tiempo de registrar mi línea Telcel?
Los usuarios tendrán hasta el 29 de junio de 2026 para completar la vinculación de su línea telefónica. A partir del 30 de junio de 2026, aquellas que no hayan cumplido con este requisito serán suspendidas.
Mientras la línea permanezca suspendida, únicamente se permitirá realizar llamadas a números de emergencia, como el 911, 074, 079, 088 y 089, hasta que se complete el proceso de vinculación correspondiente.