Durante el cierre de mercados de este martes, 9 de junio de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.13, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.04% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del euro subió 0.14%, mientras que en el último año registró una variación de -7.17%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro alternó movimientos con una racha de retrocesos a mitad del periodo y un repunte de tres sesiones al final que compensó las caídas, dejando un balance cercano al equilibrio y un sesgo positivo al cierre.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 3.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual fue del 5.73%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia negativa, ya que en los últimos tres días se ha registrado una disminución continua en su valor. Esta baja se ha acentuado en comparación con las semanas anteriores, generando preocupaciones en el mercado.

La caída en la cotización sugiere una falta de confianza en la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos o políticos en la Eurozona. Es fundamental seguir de cerca cómo evoluciona esta tendencia en los próximos días.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.