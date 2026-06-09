Este martes, 9 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.4402 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.16%.

La cotización del Dólar mostró un leve repunte semanal de +0.84%, pero en el último año registra una variación de -6.34%, indicando una tendencia anual a la baja pese al alza reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar alternó subas y bajas, terminó sin variación acumulada y dejó una leve señal bajista al cerrar con dos caídas consecutivas.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, que se sitúa en 8.10%, es mayor que la volatilidad anual del 7.66%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante que se refleja en el análisis de la variación de -1. Esta alza indica que la moneda se ha fortalecido en comparación con su valor anterior.

En consecuencia, los inversionistas parecen confiar en esta tendencia alcista, lo que podría generar un aumento en la demanda de Dólar en el corto plazo. La estabilidad económica y la confianza del mercado serán cruciales para mantener esta tendencia positiva a futuro.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.