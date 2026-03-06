El Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó el Simulador de la Declaración Anual 2025 para personas físicas, una herramienta que permite revisar con anticipación la información precargada antes de que inicie el periodo oficial para presentarla. No obstante, esta versión incorpora algunos cambios que podrían pasar desapercibidos para algunos contribuyentes, especialmente para quienes ahorran o invierten en aplicaciones financieras. Uno de los ajustes más relevantes está relacionado con la forma en que se muestran los intereses. El sistema ahora distingue con mayor claridad entre intereses gravados e intereses exentos. Aunque esta diferencia ya existe en la legislación fiscal, en el simulador se presenta de manera más visible. Las autoridades coinciden en que el contribuyente podrá entender mejor cómo se calcula el impuesto correspondiente. Para quienes utilizan plataformas como Nu, Klar o Stori, este cambio puede tener un impacto importante. Estas aplicaciones ofrecen productos financieros que generan rendimientos, y dependiendo del monto y del tipo de inversión, una parte de los intereses puede estar exenta de impuestos mientras otra sí está sujeta a gravamen. El simulador ahora incluye campos específicos para registrar intereses gravados y exentos, particularmente cuando provienen de instituciones financieras populares. Esto obliga a los contribuyentes a verificar que los datos coincidan con las constancias anuales emitidas por las plataformas. Se integrará el visor de retenciones, desde el cual el sistema importa información directamente de los retenedores registrados. Si alguna institución reportó cifras distintas o realizó ajustes durante el año, el contribuyente debe revisar que coincidan con su documentación fiscal. De lo contrario, podría aceptar datos que no reflejan correctamente su situación. Además, el nuevo flujo del simulador no permite avanzar si cada apartado no está completamente llenado. Esta medida busca evitar omisiones, pero también obliga a revisar con más detalle cada sección. En el caso de los intereses, ya no basta con confiar en la información precargada; es recomendable compararla con estados de cuenta y constancias fiscales. El sistema también muestra mensajes informativos cuando se modifican datos precargados. Esto significa que si el usuario corrige un monto, el cambio queda registrado y el sistema puede advertir posibles inconsistencias. No implica automáticamente una revisión, pero sí genera un rastro que debe estar respaldado con documentación. Para quienes tienen ahorros, el impacto podría parecer menor al inicio. Sin embargo, cuando se acumulan rendimientos de varias plataformas, la base gravable puede aumentar. Una clasificación incorrecta entre intereses exentos y gravados podría elevar el impuesto anual, y en casos de rendimientos más altos la diferencia puede traducirse en miles de pesos. En los últimos años, muchas personas trasladaron sus ahorros a aplicaciones financieras digitales atraídas por tasas más competitivas. Este fenómeno ha incrementado el número de contribuyentes que ahora deben reportar intereses en su declaración anual, lo que también da a la autoridad fiscal mayor visibilidad sobre estos ingresos.