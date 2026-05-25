VALMEX (Valores Mexicanos) prevé que la industria mexicana de fondos de inversión mantenga un crecimiento de doble dígito en los próximos años, impulsada por plataformas digitales, nuevas generaciones de inversionistas y una mayor demanda de productos ligados a tecnología, infraestructura y salud.

“Yo sí seguiría viendo una industria creciendo a doble dígito”, dijo Roberto Cano, director general de Operadora VALMEX, en entrevista con El Cronista.

La industria alcanzó recientemente los 5 billones de pesos en activos bajo administración, una cifra que representa un crecimiento anual compuesto de 21% en los últimos cinco años.

Para Cano, el siguiente ciclo de expansión estará impulsado en menor medida por tasas de interés elevadas y más por el acceso digital y la búsqueda de rendimientos en sectores vinculados con innovación tecnológica.

VALMEX con foco en tecnología e IA

La estabilización de las tasas de interés en México, actualmente alrededor de 6% y 6.5%, está obligando a inversionistas a buscar nuevas alternativas fuera de instrumentos tradicionales de deuda.

En ese contexto, Cano considera que los fondos temáticos ligados a tecnología, inteligencia artificial, biotecnología e infraestructura serán algunos de los principales motores de crecimiento.

“El inversionista tendrá que buscar alternativas más eficientes”, explicó.

VALMEX actualmente opera fondos vinculados con gestores globales como JPMorgan Chase, Vanguard y AllianceBernstein para acercar al mercado mexicano estrategias enfocadas en tecnología, salud e infraestructura.

Entre ellos destaca un fondo enfocado en tecnología que replica estrategias internacionales de JPMorgan, así como vehículos vinculados con infraestructura para centros de datos, energías renovables y proyectos relacionados con inteligencia artificial.

Apps y digitalización impulsan nueva ola de inversionistas

La digitalización también está transformando el acceso a productos financieros en México.

Cano atribuyó parte importante del crecimiento de la industria a la expansión de aplicaciones móviles y plataformas digitales que simplificaron la apertura de cuentas y la contratación de fondos.

“Los canales digitales han explosionado el acceso”, dijo.

El directivo señaló que las nuevas generaciones muestran un perfil distinto al de inversionistas tradicionales, principalmente muestran que están más informadas, buscan productos alineados con sostenibilidad y tecnología, y exigen asesoría más personalizada.

Eso está obligando a las operadoras a transformar sus modelos de distribución y educación financiera mediante webinars, talleres y contenido digital.

Jóvenes, mujeres y retiro: los próximos mercados

VALMEX también identifica tres segmentos clave para el crecimiento futuro de la industria: jóvenes, mujeres y adultos mayores.

Para el director de la operadora de fondos, muchos jóvenes todavía mantienen recursos en cuentas bancarias con bajos rendimientos, mientras que las mujeres continúan subrepresentadas en decisiones patrimoniales pese a mostrar perfiles de inversión más disciplinados.

“El dinero se tiene que cuidar de una manera diferente”, dijo. Además, considera que el envejecimiento poblacional —al que llamó “tsunami plateado”— incrementará la demanda de instrumentos de inversión orientados a retiro y preservación patrimonial.

México aún tiene espacio para crecer

Aunque la industria ya representa 14% del Producto Interno Bruto mexicano, Cano considera que el mercado aún tiene espacio relevante de expansión frente a otros países latinoamericanos.

En Brasil, los fondos equivalen a cerca de 60% del PIB, mientras que en Chile representan alrededor de 40%.

Para VALMEX, el reto no solo será financiero, sino también tecnológico y educativo, principalmente ligado a acercar productos sofisticados a una base más amplia de inversionistas digitales.

Para Cano, la diferencia responde menos a factores regulatorios y más a niveles de bancarización e inclusión financiera.

“El éxito de esos países radica en que son economías altamente bancarizadas”, dijo.

VALMEX administra cerca de 87,000 millones de pesos. Entre los productos destacados operados por la firma se encuentran fondos ligados a inteligencia artificial, centros de datos, infraestructura energética y compañías de salud, segmentos beneficiados por tendencias globales de largo plazo.