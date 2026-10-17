Tras una votación con 349 votos a favor, cero abstenciones y 118 en contra, la Cámara de Diputados de México aprobó en lo general el dictamen de la reforma Ley del Impuesto Sobre la Renta, ISR, la cual fue turnada al Senado de la República el pasado 14 de octubre, para su posterior debate.

De esta forma, Higninio Martínez Miranda, presidente del Senado de la República confirmó la recepción del proyecto de reforma a la Ley ISR y exhortó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, a dónde fue enviado el proyecto, para su respectivo análisis y dictamen previo a que sea debatido en el Senado.

Plenario del Senado mexicano: senadores en plena votación.

La reforma a la Ley ISR busca incrementar el límite de ingresos para que las personas puedan tributar en el RESICO

El actual proyecto de reforma a la Ley del ISR hace parte del Paquete Económico previsto para el 2027, en esa línea, la iniciativa, hoy en manos del Senado y las comisiones correspondientes, busca con su aprobación el incremento de “tres millones quinientos mil a cinco millones de pesos el límite de ingresos previsto en el artículo 113-E, párrafo primero”.

Esto se traduce, aclarado por el propio Senado en su comunicado número 279, “que las personas físicas puedan tributar en el Régimen Simplificado de Confianza, (RESICO)”.

Votación en la Cámara de Diputados a la reforma de la Ley ISR. Diputados México

De aprobarse la reforma a la Ley ISR, ¿cómo se verían beneficiados las personas físicas?

De llegar a aprobarse este proyecto de reforma de Ley ISR, el contribuyente individual y pequeño empresario tendrían un incremento del límite en el RESICO, lo cual es una excelente noticia económica porque les permitiría pagar menos impuestos con mayor facilidad administrativa, entre otros como los que señala el comunicado del Senado que se desglosan a continuación:

Mayor acceso e inclusión: permite que un número más amplio de personas físicas (con actividades empresariales, profesionales o de arrendamiento) ingresen o se mantengan en el esquema simplificado.

Simplificación fiscal: facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales para los contribuyentes dentro de este régimen.

Protección al crecimiento económico: evita que los contribuyentes pierdan los beneficios de la tributación simplificada cuando sus ingresos aumentan debido al crecimiento de sus actividades.