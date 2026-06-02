Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Carlos Lwanga y compañeros que se recuerda cada 3 de junio.

Santoral del día | San Carlos Lwanga y compañeros (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Carlos Lwanga y compañeros?

San Carlos Lwanga y sus compañeros fueron un grupo de jóvenes mártires que vivieron en el siglo XIX en lo que hoy es Uganda. Todos ellos pertenecían a la corte del rey Mwanga, en la que se destacaron por su fe católica y su decisión de no ceder a las presiones inmorales del monarca. Este grupo estaba compuesto por jóvenes de entre catorce y treinta años, quienes encontraron su fortaleza en la fe y la unidad entre ellos.

El conflicto surgió cuando el rey, conocido por su comportamiento violento y caprichoso, exigió de sus servidores lealtad a sus deseos impuros. Sin embargo, San Carlos Lwanga y sus compañeros se mantuvieron firmes en su fe, rechazando las solicitudes del rey y defendiendo sus principios cristianos. Este acto de valentía resultó en su condena a muerte por el rey, quien vio su resistencia como una amenaza a su autoridad.

Los mártires murieron en la colina Namugongo, algunos degollados y otros quemados vivos, lo que los convirtió en símbolos de valentía y fe inquebrantable. San Carlos Lwanga, junto a sus compañeros, fue canonizado y su legado perdura como un ejemplo de compromiso a la fe católica frente a la adversidad, inspirando a muchos a lo largo de la historia.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

devotismo por Dios

Santoral del día | San Carlos Lwanga y compañeros (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el miércoles, 3 de junio de 2026

El 3 de junio de 2026, la comunidad cristiana celebrará la festividad de varios santos que han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentran San Lifardo, un santo del siglo VI conocido por su vida de dedicación y servicio. También se recordará al Beato Andrés Caccioli, de origen del siglo XIII, quien es homenajeado por su compromiso con la fe y la justicia social.Entre los santos que se conmemorarán se destacan figuras como San Cecilio de Cartago, del siglo III y Santa Clotilde, del siglo VI, quienes han sido venerados por su labor en la difusión del cristianismo. Además, el día incluirá la celebración de San Kevin de Glendalough del siglo VII, un importante monje y eremita que tuvo un papel fundamental en la histórica Irlanda cristiana.No hay que olvidar a otros santos como San Hilario de Carcasonne del siglo IV y Santa Oliva de Anagni del siglo VI, así como a San Davino armenio del siglo XI y San Pedro Dong, que alcanzó la santidad en el siglo XIX. Todos ellos son recordados y celebrados en esta jornada, resaltando la diversidad de la tradición cristiana a lo largo de los siglos.

La oración para San Carlos Lwanga y compañeros:

San Carlos Lwanga y compañeros mártires, intercedan por nosotros para que, firmes en la fe, puros de corazón y valientes en el testimonio, permanezcamos fieles a Cristo hasta el fin. Amén.