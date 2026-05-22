En esta noticia E-commerce robotizado

Walmart de México y Centroamérica inauguró hoy la expansión de su sistema de automatización logística Goods to Person (GTP2.0) en su Centro de Distribución de eCommerce Megapark, en Tepotzotlán, Estado de México. La expansión representó una inversión aproximada de más de MXN $400 millones de pesos, destinada a robótica, estaciones automatizadas y empaque inteligente.

Durante el evento, Walmart de México y Centroamérica aprovechó para anunciar una inversión superior a los MXN$ 4,000 millones de pesos para el periodo 2026-2027, destinada a la apertura de nuevas tiendas, infraestructura y labores de remodelación y mantenimiento en el Estado de México.

Megapark es la cuarta operación logística de Walmart en el Estado de México. La compañía opera además otros centros de distribución en Cuautitlán, Chalco, San Martín Obispo y Santa Bárbara, desde los que surte a más de 1,200 tiendas.

Desde Megapark, junto con sus fulfillment centers en Monterrey y Guadalajara y su red de cinco centros de distribución omnicanal, Walmart distribuye millones de artículos a clientes de e-commerce en todo México.

El Estado de México es la entidad donde la cadena de supermercados tiene mayor presencia en el país. Actualmente, Walmart de México y Centroamérica opera en más de 400 tiendas y clubes en el Estado de México, además de tres centros de distribución, que en conjunto generan cerca de 33,000 empleos directos permanentes. A nivel nacional, Walmart de México y Centroamérica cuenta con más de 3,300 tiendas y clubes en el país, con presencia en casi 600 ciudades.

E-commerce robotizado

Con la tecnología, los robots trasladarán los productos directamente a las estaciones de surtido, eliminando los recorridos dentro de la operación para localizar cada artículo. Esta evolución permitirá cuadruplicar la productividad en la preparación de pedidos y agilizar las entregas a clientes, combinando automatización con el talento de los asociados.

El evento contó con la presencia de autoridades del Estado de México, así como de directivos de la empresa, encabezados por, Presidente Ejecutivo y Director General, Gastón Wainstein, Vicepresidente Senior de Cadena de Suministro y Bienes Raíces, y Javier Treviño, Vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos, junto con proveedores y sellers de la empresa.

Cristian Barrientos, presidente ejecutivo y director general de Walmart México y Centroamérica dijo durante el evento de presentación que “la incorporación de estas tecnologías forma parte de un proceso de expansión y transformación de la cadena de suministro de Walmart en México, basado en la creación de capacidad y automatización para respaldar sus planes de crecimiento tanto físicos como digitales. Esta evolución se complementará con la próxima apertura de los dos nuevos Centros de Distribución de última generación en Silao y Tlaxcala”.

La expansión de GTP 2.0 incorpora 50 robots TTP, encargados de trasladar productos dentro de la operación, y 11 robots GTP, que acercan los artículos directamente a las estaciones de surtido. El sistema cuenta con más de 6,800 m² operativos y alcanza niveles de precisión de hasta 99%, eliminando reprocesos y reduciendo en promedio 70 metros de recorrido por pedido.