Walmart confirmó que instalará etiquetas digitales de precios en 2.300 tiendas en Estados Unidos para reemplazar las etiquetas de papel tradicionales. Con esta tecnología, la cadena podrá actualizar los precios de todos sus productos de forma automática y a distancia, sin intervención manual en cada góndola.

La empresa prevé completar el despliegue antes de 2027. El cambio también apunta a liberar tiempo de los empleados: actualizar manualmente las etiquetas de los más de 120.000 productos de una tienda puede llevarle a un trabajador hasta dos días completos.

¿Qué son las etiquetas digitales y cómo funcionan los precios dinámicos en Walmart?

Las etiquetas digitales permiten modificar precios de forma remota y simultánea en toda la tienda. Es el mismo modelo que usan aerolíneas, aplicaciones de transporte y plataformas de delivery: ajustan valores según demanda, inventario o momento del día.

Según la cadena, los cambios de precio no ocurren mientras los clientes compran, sino durante la noche, cuando las tiendas cierran. El tiempo que antes se destinaba a cambiar etiquetas pasaría a usarse en reabastecer góndolas y atender al público.

Las etiquetas digitales permiten modificar precios de forma remota y simultánea en toda la tienda.

¿Qué estados de EE.UU. ya prohíben los precios dinámicos en supermercados?

La expansión de este modelo al comercio físico generó reacción legislativa en varios estados. Maryland fue el primero en aprobar una ley que lo prohíbe en supermercados. California, Nueva York, Colorado y Connecticut tienen proyectos o legislación aprobada que restringe su uso.

Estados con regulación sobre precios dinámicos

Maryland: primera ley del país que prohíbe el modelo en alimentos

Colorado y Connecticut: legislación de privacidad aprobada que incluye la prohibición

California y Nueva York: proyectos de ley en trámite

Pensilvania: analiza prohibirlo en productos de primera necesidad