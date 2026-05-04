La Secretaría de Economía ha precisado que los nuevos gravámenes se aplicarán a bienes que actualmente están siendo introducidos al país, muchos de los cuales son adquiridos a través de plataformas digitales y comercio electrónico. Por ende, el aumento de precios se reflejará de manera directa en los bolsillos de los consumidores. Desde 2026, diversos productos importados -predominantemente provenientes de China- experimentarán un notable incremento en su costo, debido a la implementación de nuevos aranceles que pueden alcanzar hasta el 50%. Según se informa en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esta medida impactará a 1,463 mercancías originarias de naciones con las que México no sostiene tratados comerciales. Es recomendable que te informes sobre los pormenores de esta disposición y así evites inconvenientes con las compras importadas. Recuerda que esta medida ya está vigente a nivel nacional. Resulta fundamental destacar los artículos importados que deberán enfrentarse al arancel más elevado, alcanzando hasta un 50%. Estos artículos incluyen: Por otra parte, se prevén incrementos significativos en otros sectores. Los aranceles, que alcanzan hasta un 36%, se aplicarán a: Asimismo, los sectores de ropa y textiles, que constituyen el grupo más amplio, desde telas hasta calzado y accesorios, estarán sujetos a gravámenes de hasta un 35%. Además, se prevén aumentos en otros rubros, tales como: Los aparatos electrónicos, tales como televisores y refrigeradores, no están incluidos en estas modificaciones a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. En la actualidad, estos productos enfrentan aranceles que oscilan entre el 15% y el 20%, según lo establecido en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE). En lo que respecta a equipos de cómputo y teléfonos móviles, la gran mayoría permanece exenta de aranceles, gracias al Acuerdo de Tecnología de la Información. Sin embargo, estos dispositivos están sujetos al pago del 16% correspondiente al IVA al momento de ingresar al país. La Secretaría de Economía enfatizó que tales medidas tienen como objetivo la protección de aproximadamente 350,000 empleos en sectores considerados sensibles, aclarando que no están orientadas específicamente contra ningún país.