El aviso ya circula entre contadores, empresarios y pequeños contribuyentes, pero todavía son pocos los que dimensionan su alcance real. Desde el 1 de enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con una facultad que cambiará por completo la forma de fiscalizar en México, y que impactará tanto en casas particulares como en negocios y empresas.

No se trata de una inspección tradicional ni de un trámite administrativo más. El nuevo esquema habilita visitas directas, sin previo aviso, acompañadas por abogados y cámaras que permitirán captar por completo lo que ocurra durante cada revisión. La clave está en lo que el SAT podrá documentar y en los tiempos reducidos para responder.

El SAT visitará casa por casa con abogados y cámaras especiales para verificar que se cumplan estas reglas. (Foto: Archivo)

Cabe destacar que el trasfondo legal existe desde una reforma ya aprobada, y sus efectos prácticos han comenzado a sentirse durante el corriente año.

Auditorías exprés del SAT con cámaras y abogados desde 2026

El SAT llevará a cabo durante 2026 una serie de auditorías exprés, bajo el amparo de las modificaciones al Código Fiscal de la Federación que han entrado en vigencia durante el corriente año. Estas reformas permiten a la autoridad fiscal detectar de manera práctica cuando ciertos comprobantes fiscales digitales son falsos y, con base en eso, iniciar visitas domiciliarias inmediatas.

Durante estas auditorías, el SAT podrá ingresar a domicilios fiscales, establecimientos, oficinas, bodegas y hasta puestos semifijos. Al llegar, los visitadores están facultados para tomar fotografías, grabar audio y video, y levantar evidencia directa del lugar, las actividades y los documentos que respalden las operaciones declaradas.

El objetivo no es únicamente revisar papeles. La autoridad buscará constatar que los ingresos, ventas y servicios reportados realmente existieron y que hay elementos físicos, contractuales y operativos que los respalden. Esa verificación puede derivar en consecuencias fiscales y penales si no se acredita lo solicitado.

Qué verificará el SAT en casas y negocios y qué sanciones puede aplicar

Las auditorías que llevará adelante el SAT se centrarán en dos ejes fundamentales: materialidad y trazabilidad.

La materialidad implica demostrar que el servicio se prestó o que la mercancía existió, ingresó y salió del inventario.

Por su parte, la trazabilidad habilitará a seguir toda la cadena de la operación, desde el proveedor hasta el cliente final.

En el caso de servicios, incluidos arrendamientos, será necesario acreditar contratos, depósitos bancarios, CFDI, instalaciones reales y actividades consistentes con lo declarado.

¿Cuáles son las sanciones que aplicará el SAT para quienes incumplan con la normativa?

El SAT establece una serie de sanciones para quienes incumplan con la normativa. Si el contribuyente no logra probarlo, el organismo fiscal puede suspender el sello digital de manera inmediata.

Además, los clientes y proveedores relacionados con las operaciones observadas también pueden quedar involucrados.

Cabe destacar que si no se corrigen inconsistencias dentro de los plazos legales, la autoridad puede exhibirlos en una lista pública, cancelar sellos y, en casos graves, judicializar el expediente por posibles delitos fiscales.