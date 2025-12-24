El Banco de México (Banxico) mantiene actualizada en su plataforma oficial la lista de billetes que se encuentran próximos a ser retirados de manera oficial y entre ellos figura el histórico de 100 pesos.

Desde la entidad monetaria del territorio azteca detallan cuáles son las características de los ejemplares que dejarán de utilizarse y qué se debe realizar a partir de ahora.

¿Cuál es el billetes de 100 pesos que se despide para siempre?

A través de su sitio web oficial, el Banxico mantiene actualizada la lista de monedas y billetes mexicanos que se encuentran en proceso de retiro.

Uno de los ejemplares que dejará de utilizarse a la brevedad es el de 100 pesos de la familia D. Las piezas pertenecientes a esta categoría se pusieron en circulación en 1996 para concluir el cambio de unidad monetaria.

Si bien tienen características similares a los billetes de la familia C, están expresados en “Pesos” de la unidad monetaria actualmente en vigor.

¿Cómo identificar al billete de 100 pesos de la familia D?

A partir de las siguientes características:

Anverso: Efigie de Nezahualcóyotl; a la izquierda, viñeta que representa a un Tlatoani.

Reverso: Reproducción de una escultura de Xochipilli, dios de la flor y el canto; a la izquierda, una escultura de Xiuhcoátl o serpiente de fuego.

Fecha en que se puso en circulación: 1 de enero de 1996

Medidas (mm): 155 x 66

Material: papel de algodón

Denominación: 100 pesos

Valor actual: 100 pesos

Circulares que permanecen vigentes: Circular 2024 - 1995.

El billete de 100 pesos de la Familia D que se encuentra en proceso de retiro. (Foto: Archivo)

¿Qué pide hacer el Banxico con el billetes de 100 pesos?

El Banxico se rige con una determinada política monetaria en lo que respecta a los billetes que se encuentran en proceso de retiro.

Según consigna la entidad monetaria, todos los ejemplares inscritos bajo esta categoría pueden seguir siendo utilizados, ya que aún conservan su poder liberatorio; es decir, valen la denominación que indican.

Sin embargo, por resolución del Banxico, se procederá al retiro de estos billetes y monedas de la circulación a través de las instituciones de crédito.

Esto implica que, aunque pueden seguir siendo utilizados para realizar distintos tipos de operaciones, al llegar a los bancos, estos deberán separarlos para depositarlos en la entidad y no volver a entregarlos al público.

Una vez que sea retirado de manera definitiva, los comercios sólo aceptarán aquellos ejemplares que se encuentren vigentes o en circulación, como sucede en la actualidad con los de la familia G.