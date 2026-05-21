Si tienes una deuda pendiente con un banco, una financiera o una tienda departamental, hay una noticia que podría cambiar tu situación financiera para siempre. La ley mexicana obliga a las Sociedades de Información Crediticia a borrar automáticamente los registros negativos una vez que cumplen cierto tiempo, y en mayo de 2026 miles de adeudos alcanzarán ese plazo.

Ni el banco ni ningún despacho de cobranza podrá reclamártelos una vez que desaparezcan del Buró de Crédito. Aquí te explicamos exactamente cuáles son, de cuánto monto y desde cuándo aplica.

¿Cuándo desaparece una deuda del Buró de Crédito? Esto dice la ley

La legislación mexicana establece que ninguna deuda puede quedarse para siempre en tu historial crediticio. El plazo de eliminación depende del monto de la deuda, medido en Unidades de Inversión (UDIS).

Las deudas menores a 25 UDIS desaparecen al año de caer en mora; las que van de 25 a 500 UDIS se borran a los 2 años; las de 500 a 1,000 UDIS a los 4 años; y las mayores a 1,000 UDIS tienen un máximo de 6 años en el registro, siempre que no exista un proceso judicial activo ni fraude comprobado.

Una vez cumplido ese periodo, la eliminación es automática y definitiva: el banco ya no puede usar esa deuda en tu contra.

Buró de Crédito 2026 | Las deudas bancarias y de tarjetas pueden desaparecer automáticamente del historial crediticio tras cumplir el plazo legal. Fuente: ChatGPT

Lista completa de deudas que se borran en mayo de 2026: revisa si la tuya está

Este mes de mayo de 2026 es clave para quienes cayeron en impago en fechas específicas.

Si tu deuda era menor a 25 UDIS y dejaste de pagar en mayo de 2025, este mes desaparece. Si el monto estaba entre 25 y 500 UDIS y el incumplimiento fue en mayo de 2024, también se elimina ahora. Las deudas de entre 500 y 1,000 UDIS que entraron en mora en mayo de 2022 cumplen sus 4 años este mes. Y los adeudos mayores a 1,000 UDIS con fecha de impago en mayo de 2020 alcanzan el plazo máximo de 6 años.

Qué hacer si tu deuda todavía no desaparece: 5 pasos para recuperar tu historial cuanto antes

Si tu deuda aún no llega a la fecha de caducidad, no hay atajos mágicos, pero sí una estrategia clara.

Primero, liquida los adeudos con más tiempo de atraso para frenar el deterioro de tu score. Segundo, negocia directamente con tu banco una reestructura con pagos fijos; muchas instituciones tienen programas activos en 2026. Tercero, evita pagar solo el mínimo en tarjetas: genera una bola de nieve de intereses que prolonga la deuda años extra.

Cuarto, paga puntualmente tus servicios actuales como luz, teléfono y agua, ya que el buen comportamiento reciente mejora tu calificación. Quinto, si encuentras en tu reporte un crédito que no contrataste o un pago que no fue registrado, tienes derecho a presentar una aclaración formal ante el Buró de Crédito; por ley tienen 29 días hábiles para darte una resolución.