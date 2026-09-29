BBVA Spark dio a conocer su alianza con Galgo, una plataforma tecnológica para la venta, compra y financiamiento de motocicletas en América Latina, que incluye un crédito por MXN$ 1,000 millones de pesos.

El brazo de BBVA especializado en apoyar a emprendedores y empresas tecnológicas de alto crecimiento busca, con esta alianza, fortalecer la inclusión financiera de quienes financian su moto con Galgo.

De acuerdo con la firma de medición de impacto 60 Decibels, de los usuarios a quienes Galgo ha otorgado créditos, más del 80% no contaba con acceso previo para adquirir una motocicleta.

De origen chileno, Galgo recibió recientemente una inversión de Uber, cuyo monto no fue revelado, con el objetivo de facilitar el crédito a quienes buscan trabajar como socios repartidores o conductores de moto en la plataforma.

Galgo amplía el acceso al crédito para quienes históricamente han tenido menos oportunidades de obtenerlo, como trabajadores independientes y repartidores, mientras impulsa las ventas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que forman parte de la red de tiendas aliadas. En la plataforma de Galgo, los usuarios eligen su moto en un catálogo multimarca y gestionan su financiamiento con un proceso 100% digital, rápido, desde el celular.

En Latinoamérica opera en Colombia, México y Chile donde ya otorgó crédito a más de 200,000 personas y consolidó una red de más de 1,500 tiendas aliadas. Actualmente, la plataforma financia cerca de 7,500 motocicletas mensualmente en la región, manteniendo un ritmo de crecimiento anual superior al 50% con rentabilidad operativa.

Particularmente en México, desde 2022, Galgo mantiene una trayectoria con más de 40,000 personas financiadas y un volumen mensual de más de 3,500 motocicletas.

En una entrevista previa con El Cronista, sus fundadores y coCEOs, Sebastián Parot y Francisco Eterovic, aseguraron que México representa la mitad de la compañía, por lo que su apuesta por el país es grande. Los emprendedores chilenos agregaron que en los últimos años Galgo ha crecido un 50% anual y que la meta para 2030 es duplicar el tamaño de la compañía.

Sobre esta inversión, Rodrigo Velasco, country manager de México & LatAm Head de BBVA Spark, destacó que no se trata sólo de financiar tecnología, sino de conectar esa innovación con la vida real. “Con esta línea de financiamiento, contribuimos a que miles de repartidores y trabajadores independientes puedan acceder a un crédito”.

Para Eterovic, la alianza con BBVA Spark representa un respaldo importante para su portafolio y para la solidez del modelo que han construido.