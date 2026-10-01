AFORE PENSIONISSSTE reparte 38 millones de pesos en 2,425 premios, incluido un millón para el ganador principal.

AFORE PENSIONISSSTE vuelve con su esperado programa “Ahorra, Actualiza y Gana” con la décima edición. En esta ocasión, se sorteará una bolsa acumulada de 38 millones de pesos repartidos en 2,425 premios, destacando un codiciado premio mayor de un millón de pesos.

Con el respaldo institucional y bajo el permiso oficial de la Secretaría de Gobernación, la convocatoria busca premiar la constancia financiera de los cuentahabientes mediante un mecanismo automatizado que no requiere trámites complejos de inscripción .

¿Quiénes pueden participar en el sorteo de Pensionissste?

Para formar parte de este sorteo de Pensionissste que sortea un millón de pesos, el requisito fundamental es contar con una cuenta individual activa en la administradora y estar libre de marcas de inhabilitación. El programa está enfocado directamente en fortalecer el patrimonio de los ahorradores, por lo que se contemplan diversas acciones válidas realizadas dentro del periodo establecido, que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con los lineamientos oficiales publicados en su plataforma, quedan excluidos aquellos perfiles bajo el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE, cuentas asignadas o reasignadas, pensionados, personas en trámite de traspaso a otra AFORE o con retiros totales de saldo.

Las cuentas activas reciben folios de participación automáticos al realizar aportaciones voluntarias o actualizar datos. Pensionissste

¿Cuáles son los requisitos y qué acciones permiten participar del sorteo?

La asignación de folios de participación es completamente automática, por lo que los cuentahabientes no necesitan realizar registros manuales. Como requisito, solo deben efectuar alguna de estas acciones para acumular folios:

Ahorrar por tu cuenta : hacer aportaciones voluntarias (a corto, largo plazo o para tu retiro).

Programar tus ahorros : activar la domiciliación para que se descuente tu ahorro voluntario de forma automática

Usar el Ahorro Solidario : participar en este esquema si tu trabajo lo permite

Actualizar tus datos: tener al día tu expediente de identificación electrónico en la Afore.

¿Cómo se reparten los premios y cuáles son las fechas clave?

La distribución de los 38 millones de pesos contempla un total de 2,425 premios económicos. Entre los galardones principales destacan seis premios de 250,000 pesos, tres de 500,000 pesos y el codiciado premio máximo de un millón de pesos.

Para garantizar la transparencia, los recursos no se entregan en efectivo o cheques, sino que se depositan directamente en las subcuentas de la Cuenta Individual de los ganadores (80% a Aportaciones Complementarias de Retiro y 20% a Aportaciones Voluntarias).

Las fechas más importantes a considerar dentro del calendario oficial son: