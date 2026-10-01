El trámite de verificación vehicular en la capital tiene un costo oficial de $765.44 pesos este semestre.

Con la llegada de un nuevo mes, los dueños de vehículos matriculados en la capital del país deben prestar atención al calendario oficial del segundo semestre de 2026. La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) establece que la verificación vehicular es obligatoria y se organiza según el color del engomado y la terminación de placa.

Durante el mes de octubre, el programa presenta un cruce de bimestres clave para automovilistas con unidades específicas. Conocer los plazos exactos evita sanciones económicas y garantiza la circulación conforme a las normativas vigentes en la Ciudad de México.

¿Qué autos deben realizar la verificación vehicular en octubre de 2026?

De acuerdo con el programa publicado por la Sedema en la Gaceta Oficial, octubre marca un periodo de transición donde conviven dos grupos vehiculares diferentes:

Engomado rojo : vehículos con terminación de placa 3 o 4. Su periodo establecido abarca septiembre y octubre, por lo que este mes constituye la última oportunidad para cumplir sin incurrir en recargos.

Engomado verde: unidades con terminación de placa 1 o 2, cuyo periodo obligatorio arranca formalmente el 1 de octubre y se extiende hasta el mes de noviembre.

Los vehículos con engomado rojo y verde deben cumplir con la verificación en CDMX durante octubre de 2026. SEDEMA

¿Cuál es el costo del trámite y qué se necesita para acudir al verificentro?

El costo de la verificación vehicular en la Ciudad de México para este periodo es de $765.44 pesos (equivalente a 5.625 UMA más IVA), aplicable a cualquier holograma disponible (00, 0, 1 y 2).

En cuanto a los requisitos, los conductores deben cumplir con estos puntos para realizar el trámite:

Generar una cita previa en el portal oficial de los verificentros de la CDMX utilizando la Cuenta Llave CDMX

Presentar la tarjeta de circulación vigente o comprobante de alta/baja en caso de cambios recientes.

Identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional).

Comprobante de la última verificación y comprobante de la cita impresa.

Estar al corriente y sin adeudos en tenencia, refrendo o multas de tránsito.

¿De cuánto es la multa por no verificar a tiempo en la CDMX?

Aquellos conductores que omitan el trámite dentro del periodo correspondiente se harán acreedores a una sanción económica conocida como verificación extemporánea.

De acuerdo con las disposiciones legales de la SEDEMA, lo que se traduce en un monto aproximado de $2,346.20 pesos (calculado con la UMA diaria vigente).

Es importante destacar que este pago tiene una vigencia de 30 días naturales para aprobar la inspección y no exime de las restricciones del programa Hoy No Circula.

¿Qué vehículos se encuentran exentos de la verificación en la capital?

El programa contempla diversas excepciones fundamentadas en la tecnología de las unidades o su uso específico. Entre los vehículos que no están obligados a realizar este trámite se encuentran: