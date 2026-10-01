En México se registraron cerca de 27.7 millones de cuentas de inversión al cierre de julio de 2026.

Global X, gestora especializada en fondos cotizados en Bolsa (ETF, por sus siglas en inglés), mantiene comunicación desde hace varios años con las Afores mexicanas mientras busca posicionar sus productos entre los fondos de pensiones, en un momento en que el crecimiento del ahorro para el retiro abre espacio para una mayor diversificación hacia mercados internacionales.

En entrevista con El Cronista, Federico Torres, líder de ventas de Global X para América Latina, dijo que la estrategia de la firma en México combina el acceso del inversionista minorista con un mayor acercamiento al segmento institucional, particularmente las administradoras de fondos para el retiro.

“Sí, hace muchos años ya”, respondió Torres.

Explicó que el objetivo de estos acercamientos no es necesariamente conseguir una asignación inmediata de recursos, sino mantener disponibles las alternativas de inversión para cuando los inversionistas institucionales determinen si un producto puede tener sentido dentro de sus portafolios.

“Es más un tema de oportunidad y estar siempre ahí”, dijo.

Global X también mantiene un acuerdo de distribución con GBM, a través del cual busca acercarse a instituciones relevantes de México y presentar sus productos con el respaldo de un participante local.

Torres señaló que la firma considera que el acompañamiento local es particularmente importante cuando se ofrecen productos internacionales, tanto para instituciones como para inversionistas individuales.

México gana relevancia para los fondos de pensiones

México representa, después de Brasil, uno de los mercados más relevantes para Global X en América Latina, de acuerdo con Torres.

En este sentido, el ejecutivo señaló que se observa un crecimiento en lo recursos administrados por las Afores mexicanas tras los cambios al sistema de pensiones y consideró que este incremento puede abrir mayores posibilidades para que los fondos profesionales tengan exposición a mercados internacionales.

“Pensamos que el modelo mexicano está en un punto muy importante para que ese crecimiento se traduzca en que los fondos profesionales tengan un acceso a mercados internacionales más importante”, dijo.

Torres contrastó la evolución de México con otros mercados latinoamericanos, donde, según explicó, los sistemas de pensiones han experimentado cambios de modelo y una reducción en el crecimiento de los fondos.

Desde 2020, el mercado mostró un crecimiento en el número de cuentas de inversión y, en paralelo, de plataformas de inversión que facilitan el acceso a nuevos inversionistas.

Evolución del inversionista

Al cierre de julio de este año, se registraron 27.7 millones de cuentas de inversión a través de las 35 casas de bolsa registradas ante la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

Al respecto, el ejecutivo explicó que se ha observado el ingreso de nuevas generaciones, pero también que los inversionistas de mayor edad exploran otros activos y sectores que no formaban parte de sus portafolio.

Uno de los sectores de mayor interés en los últimos años es la inteligencia artificial, de acuerdo con Torres; sin embargo, advirtió sobre los riesgos de concentrar un portafolio en una sola temática.

“Hay que diversificar incluso desde los montos más pequeños”, dijo.

El ejecutivo reconoció que la inteligencia artificial puede generar ganancias de productividad relevantes, particularmente en economías desarrolladas, pero señaló que los inversionistas también deben considerar el nivel de las valuaciones y el momento de entrada.