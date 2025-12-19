Corea del Norte se mantuvo como el principal actor estatal en el robo a criptos.

El robo de criptomonedas alcanzó un máximo histórico en 2025, al superar los u$s 3,400 millones a nivel global entre enero y principios de diciembre , lo que evidenció un incremento relevante en los riesgos de seguridad para usuarios individuales y plataformas de activos digitales, de acuerdo con un análisis de Chainalysis.

El mayor incidente del año se registró en marzo, cuando el hackeo al exchange Bybit concentró u$s 1,500 millones, casi la mitad del monto total robado en el periodo.

Este ataque explicó la elevada concentración de pérdidas, ya que los tres mayores hackeos de 2025 representaron 69% del total robado a servicios cripto.

Corea del Norte concentra mayor robo de criptomonedas

El informe señaló que Corea del Norte se mantuvo como el principal actor estatal detrás de estos delitos.

Durante 2025, los hackers vinculados a ese país robaron al menos u$s 2,020 millones, un incremento anual de 51%, y concentraron 76% de los ataques a servicios, lo que llevó el monto acumulado histórico de robos atribuidos a ese país a u$s 6,750 millones.

Aunque el número de incidentes atribuidos a Corea del Norte fue menor que en años previos, los robos fueron de mayor magnitud.

Chainalysis explicó que esta dinámica respondió a una estrategia enfocada en ataques de alto impacto y en procesos de lavado de recursos más sofisticados, que incluyeron el uso de servicios puente, mezcladores y redes de intermediación, principalmente en Asia, durante un periodo aproximado de 45 días

Se triplican los incidentes de robo

En paralelo, el análisis advirtió un cambio en el perfil de las víctimas. En 2025 se registraron 158,000 incidentes de robo, casi el triple de los reportados en 2022, mientras que el número de víctimas únicas aumentó a al menos 80,000.

No obstante, el monto robado a usuarios individuales se redujo a 713 millones de dólares, desde 1,500 millones de dólares en 2024, lo que reflejó ataques más frecuentes pero por montos menores.

El reporte también destacó que los servicios centralizados continuaron siendo especialmente vulnerables.

Durante el primer trimestre de 2025, los compromisos de claves privadas explicaron 88% de las pérdidas, pese a que estas plataformas contaron con mayores recursos y equipos de seguridad especializados

En contraste, el sector de finanzas descentralizadas (DeFi) mostró una desaceleración en las pérdidas por hackeos, aun cuando el valor total bloqueado volvió a crecer.

Este comportamiento sugirió una mejora en los mecanismos de seguridad y una posible reasignación de los ataques hacia billeteras personales y servicios centralizados.

Aunque el análisis no presentó cifras específicas por país, Chainalysis subrayó que estas tendencias tuvieron implicaciones para todos los mercados donde operaron exchanges, billeteras digitales y protocolos DeFi.

En ese contexto, el récord de robos registrado en 2025 incrementó los riesgos para los usuarios de criptomonedas, incluidos aquellos que participaron en el mercado mexicano.