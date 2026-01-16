En esta noticia Consar descartó deterioro del mercado laboral

Durante diciembre de 2025, los retiros por desempleo en las Afores ascendieron a MXN$ 3,992 millones, lo que representó un incremento de 36% frente a los MXN$ 2,932 millones registrados en el mismo mes de 2024, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

En el desglose por administradora, Afore Coppel concentró el mayor monto de retiros con MXN$ 914.4 millones , seguida de Afore Azteca, con MXN$ 677 millones , y Afore Banamex, con MXN$ 576 millones.

En contraste, las Afores con menores retiros por desempleo fueron Principal, con MXN$ 182.8 millones; Inbursa, con MXN$ 70 millones, y Pensionissste, con MXN$ 12 millones.

La Consar explicó que el incremento en los retiros por desempleo no obedeció a un debilitamiento del mercado laboral, sino a prácticas inusuales e ilegales realizadas por intermediarios ajenos al sistema de ahorro para el retiro.

“Se ha identificado que el aumento en los retiros por desempleo responde a prácticas inusuales e ilegales de intermediarios ajenos al sistema, y no a un deterioro del mercado laboral”, señaló la Comisión.

El organismo regulador destacó que México registró mínimos históricos de desempleo y uno de los niveles más bajos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que reforzó la necesidad de intensificar las acciones de información, supervisión y protección del ahorro, particularmente entre los trabajadores que no se encontraban activos en el sector formal.

Durante 2025, la Consar fortaleció las acciones de educación financiera y previsional, así como las estrategias de prevención y combate a fraudes.

En este contexto, habilitó dos nuevas secciones en su portal oficial: “La Sostenibilidad en el SAR”, enfocada en informar sobre la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las inversiones, y el “Padrón de Administradores de Instrumentos Estructurados”, que detalló la experiencia y participación de quienes gestionaron activos alternativos.