La integración del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) permitirá a los usuarios mexicanos realizar depósitos y retiros en pesos directamente desde instituciones bancarias locales, informó la plataforma de criptomonedas BingX.

De acuerdo con la empresa, esta integración eliminará conversiones intermedias y pasos adicionales para operar con activos digitales dentro de la plataforma, en una apuesta por fortalecer su presencia en el mercado mexicano.

Datos de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), citados por la compañía, señalaron que México ya superó las 16.1 millones de cuentas de inversión y que 6 de cada 10 usuarios mexicanos de criptomonedas destinan más del 26% de su portafolio a activos digitales.

México, mercado clave para las criptomonedas

La empresa también presentó a Sake R. como vocero regional de BingX en México, quien aseguró que el país se consolidó como uno de los mercados más relevantes para el crecimiento de los activos digitales en América Latina.

“México es uno de los mercados más relevantes para la evolución de los activos digitales en América Latina. La integración de SPEI responde directamente a la necesidad de construir experiencias más locales y sencillas, alineadas con la manera en que los usuarios mexicanos ya interactúan con su dinero”, señaló.

Añadió que las finanzas digitales aceleraron la transformación del dinero y que la compañía busca conectar personas, mercados y oportunidades mediante infraestructura financiera más accesible.

Comunidad y expansión regional

La compañía indicó que su estrategia en México contempla fortalecer el acceso local a criptomonedas y ampliar su presencia en el país.

Fundada en 2018, BingX evolucionó de enfocarse en copy trading a integrar servicios de spot, futuros y multiactivos para más de 40 millones de usuarios en el mundo.

La compañía mantiene alianzas con Chelsea FC y Scuderia Ferrari HP, además de contar con Enzo Fernández como embajador global.

Seguridad y adopción digital

En materia de seguridad, la empresa indicó que opera con un Shield Fund de u$s150 millones, además de Prueba de Reservas verificada mediante tecnología Merkle Tree y certificación ISO/IEC 27001.

Con la integración de SPEI y su estrategia de expansión regional, BingX busca impulsar una mayor adopción de activos digitales entre los usuarios mexicanos.