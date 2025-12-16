El desempleo ha llevado a más retiros de las administradoras de fondos para el retiro, pero no se expone al sistema.

En esta noticia Plusvalías disminuyen en noviembre, pero siguen siendo positivas

Los retiros por desempleo ascendieron a MXN $3,270 millones en noviembre de 2025, un aumento de 17.0% frente a los MXN $2,794 millones registrados en el mismo mes de 2024, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Durante el mes, las administradoras con el mayor monto de retiros fueron Afore Coppel, con MXN $699.5 millones; Afore Azteca, con 539 millones, y Afore Banamex, con 478.4 millones de pesos.

En contraste, PensionISSSTE reportó MXN $10.2 millones; Inbursa, 60.6 millones, y Principal, 153 millones de pesos, como las Afores con menores montos retirados.

A finales de octubre, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE) afirmó que el incremento en los retiros no reflejó un deterioro del mercado laboral.

“En ningún momento nos ha preocupado la cantidad de retiros que se realizan y tampoco necesariamente es un indicador de desempleo ”, señaló Mari Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de Vinculación de AMAFORE.

La directiva explicó que, pese al aumento en el monto de los retiros, el número de operaciones se mantuvo prácticamente constante en los últimos cinco años, incluso al considerar el repunte observado en 2020 durante la pandemia de Covid-19.

Plusvalías disminuyen en noviembre, pero siguen siendo positivas

Las plusvalías del sistema sumaron MXN $32,608 millones en noviembre de 2025, una caída de 49.7% frente a los MXN $64,805 millones registrados en el mismo mes de 2024; sin embargo, el mes se mantuvo en terreno positivo para los trabajadores, según cifras de la Consar.

“Si el dato es real, sí, en este mes de noviembre hubo una moderación en la generación de plusvalías; las plusvalías de noviembre sumaron 32 mil y fracción millones de pesos, una cifra menor a la de meses anteriores”, explicó Gerardo López Jiménez, experto en pensiones.

Recordó que septiembre y octubre fueron meses extraordinarios, con MXN $189 mil millones y 142 mil millones de pesos, respectivamente.

El especialista subrayó que la disminución mensual no implicó pérdidas.

“El punto clave es que noviembre siguió siendo un mes positivo, es decir, continuaron generándose las plusvalías, no hubo pérdidas; la palabra caída se refiere a una desaceleración del ritmo de ganancia mensual”, afirmó.

López Jiménez explicó que la moderación respondió, en parte, a un efecto base tras esos meses atípicos y al desempeño de los mercados internacionales.

“En noviembre, las bolsas de Estados Unidos reportaron retrocesos mensuales y eso impactó los portafolios con exposición global, como los de las Afores ”, señaló.

En una visión de largo plazo, destacó que de enero a noviembre de 2025 el sistema acumuló plusvalías históricas por MXN $1.1 billones, equivalentes a un rendimiento de 16.5% del ahorro total al cierre del año anterior.

“ 2025 ha sido un año sobresaliente; pocos instrumentos financieros disponibles para los trabajadores ofrecen un rendimiento de este nivel ”, sostuvo.

Finalmente, recomendó no tomar decisiones precipitadas con base en resultados mensuales.

“El ahorro para el retiro es una inversión de largo plazo; no debe cambiarse de Afore por el resultado de un solo mes, sino evaluar los rendimientos año con año y mantener la calma”, concluyó.