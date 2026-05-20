El alza en los retiros estuvo impulsada principalmente por la actuación de gestores externos.

Los retiros por desempleo de las Administradoras de Fondos para el Retiro alcanzaron MXN$ 3,987 millones en abril de 2026, un aumento de 30.8% frente a los MXN$ 3,048 millones reportados en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con cifras del sistema de ahorro para el retiro.

Julio César Cervantes Parra, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), reconoció que el alza en los retiros estuvo impulsada principalmente por la actuación de gestores externos, por lo que insistió en acelerar modificaciones legales para corregir el mecanismo de cálculo contemplado en la Ley del Seguro Social.

El funcionario advirtió que este tipo de intermediarios promovieron retiros por desempleo entre trabajadores, pese al impacto que estos movimientos pueden tener sobre el ahorro pensionario y las semanas de cotización de los afiliados.

Coppel concentró los mayores retiros

Las Afores con el mayor monto de retiros por desempleo fueron Coppel, con MXN$ 886 millones; Azteca, con MXN$ 672 millones, y Banorte, con MXN$ 574 millones.

En contraste, las administradoras con menores retiros fueron PensionISSSTE, con MXN$ 14 millones; Inbursa, con MXN$ 69 millones, y Principal, con MXN$ 194 millones.

La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) explicó que el crecimiento en los retiros también respondió al aumento natural del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), derivado de un mayor número de cuentas administradas y trabajadores incorporados al sistema.

Consar pidió no cambiarse de Afore en volatilidad

El organismo recomendó a los trabajadores mantener una visión de largo plazo sobre su ahorro pensionario y evitar realizar traspasos entre Afores durante episodios de volatilidad, debido a que estos movimientos pueden materializar pérdidas temporales.

Asimismo, llamó a los ahorradores a consultar información oficial mediante herramientas como AforeMóvil y los canales institucionales del organismo para tomar decisiones informadas sobre sus recursos para el retiro.