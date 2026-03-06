Las acciones de Becle (BECLE), fabricante del tequila José Cuervo y dueña de marcas como Bushmills, Matusalém y 400 Conejos, acumulan una caída de 17.78% en lo que va de 2026 en la Bolsa Mexicana de Valores, y la resaca podría continuar después de que Barclays recortó su precio objetivo tras la revisión a la baja de la guía de resultados de la compañía. El banco recortó drásticamente el precio objetivo de la emisora de MXN $26 a 19 pesos. Esta revisión a la baja responde a un escenario de consumo “incierto” y a una contracción del 8.4% en los ingresos durante el cierre del año previo. La nueva proyección implica un potencial de alza de 14.5% frente al precio intradía de 16.58 pesos por acción registrado el 6 de marzo a las 9:28 horas en Ciudad de México. “La revisión del precio objetivo se debe únicamente a la disminución de los beneficios y, por lo tanto, a una menor generación de flujo de caja libre”, señalaron estrategas de Barclays en su reporte. La rebaja se produce después de que la compañía reportó una caída de 8.4% en ingresos en el cuarto trimestre, afectada por una contracción de 8.8% en los volúmenes frente al mismo periodo del año previo. El director ejecutivo de Becle, Juan Domingo Beckmann, atribuyó el desempeño a cambios en las tendencias de consumo vinculados a factores macroeconómicos. Mientras que la marca de la casa, José Cuervo, el corazón del portafolio de la familia Beckmann, experimentó un retroceso del 15.1% en ventas, y otros tequilas y bebidas (whiskey, mezcal, gin, ron en el portafolio de Becle) perdieron 14.9% y 14.5%, respectivamente, una nueva categoría brilla en la barra de Becle: las bebidas listas para beber (RTD). Con un sólido crecimiento del 13.8%, este segmento se posiciona como el único motor positivo en un año visto como de “transición”. La compañía apuesta por la agilidad operativa para estabilizar su flujo de caja y recuperar el terreno perdido hacia 2027. Barclays dijo que su revisión también incorpora tendencias de volumen más débiles en México y Estados Unidos, presión continua sobre los precios en la categoría del tequila y volatilidad operativa derivada del cambio de distribuidor en EE.UU. previsto para el primer trimestre de 2026. La administración de Becle anticipa que 2026 será un año de transición mientras ejecuta una reestructuración de su red de distribución en ese mercado. La empresa espera que las ventas disminuyan en un rango de un solo dígito durante el periodo. “Prevemos que los gastos de mantenimiento y producción como porcentaje del valor neto a corto plazo se ubiquen entre 19% y 21%, y que nuestras inversiones de capital estén entre 90 y 110 millones de pesos”, dijo el director financiero Rodrigo de la Maza Serrato. Becle también indicó que completó una revisión de su estrategia de comercialización en Estados Unidos y comenzará a trabajar con un nuevo distribuidor a partir del primer trimestre de 2026. La transición podría generar volatilidad en el corto plazo, especialmente durante el primer semestre de 2026, aunque la medida está enfocada en mejorar el desempeño hacia 2027 y años posteriores, dijeron analistas de Barclays.