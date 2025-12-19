El nuevo grupo será presidido por Roberto Alcántara Rojas, actual presidente del consejo de Viva.

Analistas del mercado mantienen una postura prudente y neutral frente al nuevo holding aéreo creado por Volaris y Viva Aerobus, al considerar que la operación implica riesgos asociados a la concentración de mercado, así como posibles efectos en los aeropuertos que dependen en gran medida del flujo de pasajeros generado por ambas aerolíneas.

“Consideramos prematuro anticipar su aprobación y la materialización de los beneficios esperados, por lo que mantenemos una postura prudente respecto a su impacto final”, señaló Guillermo Quechol, analista bursátil de Kapital Grupo Financiero, en un documento dirigido a inversionistas.

El nuevo holding, que operará bajo el nombre de Grupo Más Vuelos, tiene como eje central la captura de economías de escala, una estrategia que busca generar ventajas financieras y operativas a nivel corporativo, sin eliminar la competencia ni reducir las opciones disponibles para los consumidores.

De acuerdo con estimaciones de Kapital, Volaris y Viva concentrarían cerca del 73% del tráfico de pasajeros en rutas nacionales, mientras que su participación en el segmento internacional se ubicaría alrededor de 17%, cifras que podrían atraer un mayor escrutinio por parte de las autoridades regulatorias.

“El anuncio representa un cambio relevante para Volaris y para la industria aérea mexicana, con implicaciones potencialmente positivas para la emisora”, afirmó Quechol. “Sin embargo, el valor económico de la transacción dependerá en gran medida de su correcta ejecución y, en particular, del proceso de aprobación regulatoria, que identificamos como el principal riesgo”.

Optimismo en Volaris y Viva

En contraste con la cautela de los analistas, la administración de Volaris se mostró optimista, aunque evitó adelantar escenarios o resultados concretos.

“No vamos a especular sobre los resultados o las posibles consecuencias y condiciones o soluciones”, dijo Enrique Beltranena, director general de Volaris, durante una conferencia con analistas.

Pero mantienen la firme convicción de que la propuesta de crear el nuevo grupo requiere de una “revisión exhaustiva”.

“Creemos que la transacción ofrece importantes beneficios para los clientes, los empleados y las comunidades, y seguiremos reforzando esa idea”, mencionó el directivo de Volaris.

El acuerdo aún está sujeto a aprobaciones regulatorias, condiciones habituales de cierre y al aval de los accionistas de ambas compañías. Tanto Beltranena como Juan Carlos Zuazua, director general de Viva, estiman que el proceso podría completarse en un plazo aproximado de 12 meses.

De concretarse la operación, el nuevo holding permanecería listado tanto en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el nuevo ticker Grupo Más Vuelos.

Estructura corporativa y gobierno del grupo

Aunque se creará el Grupo Más Vuelos a nivel corporativo, Volaris y Viva continuarán operando como aerolíneas independientes, conservando sus marcas, certificados de operador aéreo (AOCs), equipos directivos y modelos comerciales por separado.

El nuevo grupo será presidido por Roberto Alcántara Rojas, actual presidente del consejo de Viva. El Consejo de Administración estará integrado por 12 miembros, seis designados por Volaris y seis por Viva.

Una vez cerrada la operación, los accionistas de Viva recibirán títulos de la nueva emisión de la empresa controladora de Volaris. Bajo una base totalmente diluida, cada grupo accionista poseerá 50% del nuevo grupo aéreo.

Riesgos para ASUR, GAP y OMA

Según la presentación a analistas, el grupo combinado partiría de una posición financiera más sólida, con un apalancamiento pro forma cercano a 2.7 veces deuda neta a EBITDAR. El mayor tamaño y la plataforma conjunta permitirían optimizar el costo de capital, reducir los costos de propiedad de aeronaves y fortalecer las métricas crediticias, factores clave para sostener un crecimiento rentable de largo plazo.

No obstante, analistas de GBM advirtieron que la creación del nuevo grupo tendría impactos diferenciados en los operadores aeroportuarios.

“Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) estaría mejor posicionado por su tráfico diversificado, mientras que Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) enfrentarían mayores riesgos, por lo que el impacto sería positivo para ASUR y neutral a negativo para GAP y OMA”, indicaron en una nota.

Desde BX+, Alejandra Vargas se mostró cautelosa ante la falta de mayor claridad regulatoria. “Hasta ver si realmente la regulación les va a dar la oportunidad de llevar a cabo este acuerdo o esta creación de nuevo grupo de aerolíneas”, dijo a El Cronista.

Aun así, consideró que el anuncio es positivo tanto para los usuarios como para las empresas, al implicar eficiencias de costos que podrían derivar en tarifas más bajas y atraer a clientes de Grupo Aeroméxico, pese a que este último atiende a un segmento distinto.

“Como viajeros siempre buscamos no solo que sea una buena aerolínea, también le damos toda la prioridad al tema de precios. Entonces, sí podríamos ver un poco de cambio en el tema del market share en el caso de que, dentro de sus objetivos, esté bajar los precios”.

Tras darse a conocer la posible fusión, las acciones de Volaris cerraron con un avance de 14.10% en la BMV, lo que representó un incremento aproximado de 2,448 millones de pesos en valor de mercado.

“El anuncio representa un cambio relevante para Volaris y para la industria aérea mexicana, con implicaciones potencialmente positivas para la emisora, en línea con la reacción inicial del mercado”, reiteró el analista de Kapital.