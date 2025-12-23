El Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC), principal referente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), marcó nuevos máximos históricos a lo largo de 2025. (Another_Believer/Wikimedia Commons)

El Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC), principal referente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), marcó nuevos máximos históricos a lo largo de 2025, impulsado por el desempeño récord de 12 de las 35 emisoras que integran el indicador.

De acuerdo con un análisis de El Cronista, el IPC registró al menos 20 cierres -si logra mantenerse en el techo de los 65,000 unidades en la jornada del martes- y cerca de 28 niveles intradía en máximos históricos durante el año.

El impulso provino de un grupo reducido de emisoras que, en conjunto, concentran 46.3% del peso total del indicador.

El desempeño del mercado accionario mexicano no fue lineal. Tras iniciar el año en torno a los 49,513.27 puntos, el índice avanzó de manera gradual hasta conquistar nuevos máximos. El rally bursátil se intensificó en el segundo semestre, periodo en el que las alzas fueron más pronunciadas y sostenidas.

Si bien en el arranque del año persistió un entorno de incertidumbre, marcado por los anuncios arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analistas coinciden en que la posición estratégica de México frente a sus principales socios comerciales jugó a favor del mercado local.

“El mercado mexicano se posicionó como una alternativa de inversión atractiva por valuación y solidez fundamental, en un entorno de mayor volatilidad y encarecimiento de las valuaciones en Estados Unidos” señalaron analistas de BX+ en una nota.

Otro de los catalizadores que respaldó el avance del indicador fue el ciclo de recortes en las tasas de interés por parte de los bancos centrales de México y Estados Unidos, factor que incentivó el apetito por activos de riesgo y favoreció el desempeño de la renta variable.

A ello se sumó el repunte en los precios de los activos de refugio, como el oro, la plata y el cobre, que inyectó optimismo directamente a las emisoras con mayor exposición al sector minero y de metales.

De las 35 empresas que integran el índice, solo 12 acompañaron al IPC en niveles nunca antes registrados. Entre ellas destacan:

Industrias Peñoles (PE&OLES). La minera controlada por la familia Baillères alcanzó un máximo histórico de cierre de 936.83 pesos por acción el 22 de diciembre, además de tocar los 948.26 pesos en operaciones intradía. En lo que va del año, la emisora acumula un retorno superior a 250%.

Grupo México (GMEX). La compañía de Germán Larrea capitalizó el auge de los metales, particularmente del cobre. El 11 de diciembre registró un máximo intradía de 174.75 pesos por acción y, en 2025, suma un avance cercano a 71%.

Promotora y Operadora de Infraestructura (FINFRA). El 19 de diciembre, las acciones de la desarrolladora y operadora de carreteras alcanzaron un máximo intradía de 272.91 pesos. Posteriormente, el 23 de diciembre, se perfilaban a cerrar en nuevos máximos históricos en torno a los 270 pesos. En el año, la emisora acumula un retorno superior a 51%.

Gentera.La firma de servicios financieros registra un incremento cercano a 90% al cierre del 22 de diciembre. Durante el año, alcanzó un máximo intradía de 51.72 pesos por acción el 24 de septiembre y logró consolidarse por arriba del umbral de los 50 pesos en sesiones posteriores, según datos de Investing.

A este grupo se suman Gruma, América Móvil, Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), Grupo Cementos Chihuahua, Grupo Chedraui, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) y Arca Continental, emisoras que también alcanzaron niveles históricos durante el año.

Pese a los récords ya alcanzados, analistas prevén que el IPC mantenga una trayectoria positiva respaldado por un entorno económico más favorable, el impulso asociado al Mundial de Futbol de 2026 y una expectativa constructiva en torno al T-MEC, de acuerdo con analistas de Actinver.

“A pesar de la incertidumbre, los conflictos geopolíticos, los temores de una desaceleración y el repunte de la inflación, el desempeño del mercado ha sido muy positivo. En este contexto, prevalece un elevado optimismo entre la mayoría de los analistas de cara a 2026”, señalaron analistas de Banorte en un reporte.