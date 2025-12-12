En esta noticia Emisiones temáticas en la BMV a detalle

Las emisiones de bonos temáticos -instrumentos con enfoque ambiental, social o de gobernanza (ASG)- siguen mostrando una tendencia decreciente en donde los discursos pro-energías fósiles por parte de líderes como Donald Trump se enfrentan a los llamados simultáneos a fortalecer la inversión verde, generando un escenario contradictorio que presiona la decisión de los inversionistas.

En este contexto, las colocaciones de deuda temática en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sumaron 77,994 millones de pesos a noviembre de 2025, una caída de 4.5% respecto al año previo.

Este descenso profundiza la tendencia bajista que comenzó tras el máximo histórico de 2023, cuando este mercado alcanzó 131,119 millones de pesos y llegó a representar 40% de la deuda colocada en la BMV.

Para este año, su participación se redujo a 28%, un ajuste que implica que la demanda institucional por estos instrumentos ya no es tan dominante dentro del portafolio de deuda corporativa.

“Las emisiones de deuda temática en la BMV han mostrado una menor proporción respecto al total de deuda emitida recientemente, lo que se ha interpretado como una caída relativa de este tipo de emisiones comparada con periodos anteriores”, explicó Janneth Quiroz, economista en jefe en Monex.

Para los inversionistas, el retroceso de las emisiones ASG sugiere dos lecturas relevantes: por un lado, un ajuste en preferencias de riesgo ante un mercado global más volátil; por el otro, un análisis más minucioso sobre la trazabilidad y retorno esperado de los proyectos verdes o sociales, lo que incrementa la selectividad y acorta la brecha de financiamiento para instrumentos con menor madurez o gobernanza débil.

A ello se suma que, con el regreso de Trump a la Casa Blanca, ha significado impulsar el uso de energías fósiles e incluso presionar para que otros países no los abandonen con transiciones a energías verdes con la aplicación de gravámenes.

Del total emitido este año, 63% correspondió a bonos sustentables. Los bonos vinculados representaron 16.28%, los sociales 13.4% y los verdes 7.05%.

En sustentables destacaron América Móvil, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Médica Sur y Banobras, con colocaciones conjuntas por 49,299 millones de pesos.

En bonos vinculados, Fibra Uno (Funo) sumó 12,700 millones de pesos a través de dos emisiones, mientras que BBVA y FEFA encabezaron el segmento social con 10,496 millones.

En verdes sobresale la reciente emisión del Gobierno de la Ciudad de México por 3,000 millones de pesos, mostrando el papel que el sector público sigue siendo una pieza clave en financiar infraestructura climática.

A pesar de la desaceleración, los bonos temáticos continúan siendo un vehículo clave para empresas e instituciones que buscan atraer capital comprometido con objetivos ambientales y sociales, y para inversionistas que desean integrar métricas de sostenibilidad sin sacrificar liquidez ni profundidad de mercado.

Su desempeño a futuro dependerá de la certidumbre regulatoria, la transición energética global y la capacidad de los emisores para demostrar impacto medible, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo.