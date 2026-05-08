Esentia Energy, empresa energética mexicana, colocó hasta u$s2,000 millones en mercados de deuda extranjeros, como parte de su estrategia para fortalecer su estructura de capital y optimizar su perfil financiero. A través de un comunicado, la también emisora de la Bolsa Mexicana de Valores, detalló que se trata de una operación dividida en dos emisiones. Por un lado, u$s1,000 millones en notas senior a 6.125% con vencimiento en 2033 y u$s1,000 millones a 6.5% con vencimiento en 2038. Los recursos obtenidos serán utilizados para fines corporativos como mejorar su perfil financiero, incluyendo el fondeo de una oferta de recompra de deuda de su subsidiaria Esentia Gas Enterprises, se busca adquirir en efectivo el total de las notas senior garantizadas a 6.375% con vencimiento en 2038. En paralelo, también serán utilizados para el prepago del total de las notas senior garantizadas a 5.465% con vencimiento en 2041 por otra de sus subsidiarias, Esentia Pipeline El Encino. Esentia Energy explicó que ya realizó una oferta privada dirigida a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos. Las notas con vencimiento en 2033 fueron emitidas a un precio de 99.517%, mientras que las de 2038 se colocaron a 98.444%. Ambas emisiones cuentan con el respaldo total e incondicional de ciertas subsidiarias de Esentia. La liquidación de la operación está prevista para el 14 de mayo de 2026, sujeta al cumplimiento de condiciones habituales de cierre. Al cierre del primer trimestre de 2025, Esentia Energy reportó un incremento de 2.8% en los ingresos para totalizar en 109,115 millones de pesos; en tanto que la utilidad neta descendió 14.8% a 13,038 millones de pesos, de acuerdo con el reporte financiero. Mientras que, los costos financieros netos totalizaron u$s35.6 millones en el mismo periodo, una disminución de u$s1.5 millones, o -4.1% frente a los u$s37.1 millones registrados en el primer trimestre de 2025. La empresa dijo que este resultado se debió por una reducción en gastos por intereses por la liquidación de préstamos.